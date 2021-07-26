صفاء أبو السعود تتحدث عن مصر في «فجر الضمير»

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، عن أغنية «فجر الضمير»، أحدث أعمالها الغنائية، بأنها تتحدث عن مصر، موضحة أنها من أول الدول التي نشأت بها حضارة وكانت حريصة على مساعدة كل الدول وتتمتع بالكثير من الخير ومازالت، مؤكدة أنها لا تشعر بأنها غابت لسنوات عن الغناء، ممازحة: «حاسة إنهم 3 ساعات توقف بس».

وأضافت «صفاء»، خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، عرضها البرنامج المذاع على شاشة ON، بالجزء الأخير من حلقة اليوم الإثنين، أن هذه الأغنية جميلة بشكل أكثر من رائع، ولا تريد أن تتحدث عنها كثيرا حتى لا تحرق المفاجأة الخاصة بها، وترغب في أن يشاهدها الجمهور ويستمعوا لها أولا.

وأردفت الفنانة أن السبب في اختيار «فجر الضمير» كاسم للأغنية، جاء للتعبير عن الضمير الحي الذي يتمتع به الإنسان المصري دائما، موضحة أن الأغنية من كلمات الشاعر جمال بخيب، ومن تلحين شريف حمدان، وأخرج الكليب الخاص بها الدكتور عادل عبده.

ولفتت إلى أنها تقدم بالأغنية استعراضا، ويشاركها بالغناء الطالب الجامعي، الذي تُوج بالمركز الأول بمسابقة الغناء، ضمن مهرجان الإبداع، الذي شاركت به كل جامعات القطر المصري.

وأوضحت «صفاء»، أنها شاركت بهذا المهرجان كعضوة بلجنة تحكيم مسابقة «فن الاستعراض»، كما شارك عدد من المشاهير بباقي لجان مسابقات المهرجان، مثل المطربة نادية مصطفى، والملحن هاني مهنا، والفنانة القديرة سميحة أيوب.

وحول عودتها للغناء بعد كل هذه السنوات الطويلة التي ابتعدت فيها، مازحت الفنانة قائلة: «مش عارفة السنين اللي اتوقفت فيها أد إيه، أنا حاسة أنهم 3 ساعات توقف بس»، موضحة أنها لا تشعر بأنها توقفت لسنوات طويلة، حيث كانت تقدم حينها برامج تلتقي فيها مع الفنانين والفنانات، وهذا ما كان يشعرها بأنها ليست بعيدة.