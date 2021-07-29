موعد الحجز في الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي.. وسعر كراسة الشروط

تساؤلات عديدة تشغل أذهان المواطنين بشأن موعد حجز وطرح وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة، وكيفية التقديم، وشروطه، وهو ما تناولته مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت «عبدالحميد» أن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي سيشمل وحدات سكنية، لكل من محدودي ومتوسطي الدخل، موضحة أن فتح الحجز سيكون في 8 أغسطس المقبل.

وأوضحت مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سعر الكراسة 128 جنيهًا، وكل مواطن يحق له التقديم وفقًا للشروط، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وسداد لفترات طويلة.

وعن الوحدات السكنية الجديدة بالطرح الجديد، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنها تضم وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

- المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه.

- أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي دخلهم الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألفًا للأسرة.

- تشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

- أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.