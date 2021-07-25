أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد رجب، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن تسليم 21 قطعة من أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 30 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

«الوطن»، تنشر خلال التقرير التالى أهم وأبرز المعلومات ومواعيد التسليم وهي كالتالي:

1 - يبدأ التسليم اعتباراً من اليوم الأحد 25 يوليو، ويستمر حتى يوم الأربعاء 28 من يوليو الجارى.

الإسكان تعلن تسليم 21 قطعة أرض إسكان اجتماعي بدمياط الجديدة اليوم

2 - يتم تسليم قطع الأراضي من رقم 235 حتى 241 اليوم الأحد.

3 - القطع من 242 حتى 248، غدا الاثنين 26 من يوليو الجاري.

4 - القطع أرقام 249 ، 251، 253، 257، 259 ،261 ،262، يوم الثلاثاء الموافق 27 من يوليو الجاري، وتخصيص يوم الأربعاء الموافق 28 من يوليو الجاري، لمن تخلف عن موعد الاستلام في المواعيد السابقة.

5 - يتوجه الفائزون لبنك التعمير والإسكان لتحرير عدد 3 شيكات على أن يكون لديه حساب في أي بنك ودفتر شيكات، واستلام خطاب من البنك للجهاز يفيد بسداد 25% + 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء.

الأوراق والمستندات المطلوبة للاستلام

6 - يتوجه الفائزون للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز لاستكمال باقي الإجراءات في اليوم المحدد للاستلام، وتسليم خطاب البنك الموجه للجهاز، وسداد رسوم الحدايد307 جنيهات، صورة البطاقة سارية + الأصل للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

7 - فى حال الوكيل يتم تسليم أصل توكيل إدارة سارى للأقارب من الدرجة الأولى أوالثانية، والتوقيع على محضر الاستلام.

كان المهندس محمد رجب، كشف أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على إتاحة قطع أراضي استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق، بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، مشيراً إلى أنه تم الموافقة على طرح قطعة أرض بمنطقة غرب الميناء لإقامة مخزن بمساحة 4507 م 2، وبنسبة بنائية لا تتعدى 3% من مساحة قطعة الأرض.

رجب: إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وكان المهندس محمد رجب أعلن الموافقة على طرح قطعة أرض بغرب الحي الخامس بنشاط مركز خدمة وتموين سيارات بمساحة 2510 م 2، بنسبة بنائية لا تتعدى20% من مساحة قطعة الأرض، وطرح قطعة أرض شمال المجاورة الخامسة بالحي الأول بالمدينة بنشاط مركز طبي مشيراً إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ويمكن لراغبي الاستثمار الاطلاع عليها.