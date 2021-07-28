الطرح الأسبوع المقبل.. خطوات الحصول على وحدة إسكان اجتماعي

100 ألف وحدة سكنية، أعلن عن طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، سيشمل الطرح الجديد وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وترصد السطور التالية، خطوات الحصول على وحدة إسكان اجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الحصول على وحدة إسكان اجتماعي

1- يتوجه العميل المتقدم لحجز وحدة إسكان اجتماعي، إلى أحد مكاتب البريد المميكنه، لشراء كراسة الشروط.

2- يتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية.

3- بعد شراء كراسة الشروط يتم سداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه، وفقًا لكل طرح جديد.

4- يقوم المتقدم للحجز بالدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقًا لكل مشروع.

5- كتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم.

6- رفع الأوراق المطلوبة، و تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

7- بعد انتهاء التقديم وإعلان أسماء المستوفين للشروط يتم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية إذا كان تسليم المشروع بعد 3 سنوات، أما إذا كان التسليم فوريًّا فسيتم البدء في الخطوات التالية من التخصيص والتي تبدأ الاستعلام الميداني، ثم الاستعلام الائتماني، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام، وفقًا لمعدل الدخل والسن، وكذلك جهة التمويل.