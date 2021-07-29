سانت كاترين بـ«سيناء».. مناطق أثرية لا تغيب عنها الشمس

تمتلك محافظة جنوب سيناء مقومات سياحية كبيرة تنفرد بها عن باقي المحافظات، وتعد مدينة سانت كاترين من أشهر المعالم السياحية في سيناء الجنوبية، فهي تضم دير سانت كاترين ومكتبة الدير، وحمام موسي الذي يتميز بوجود المياه الكبريتية التي تساعد في علاج العديد من الأمراض، وسرابيط الخادم بمدينة ابو زنيمة التي تحوي معبد الإله حتحور، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية في سواحل وشواطئ خليجي السويس والعقبة.

ويتمتع السياح بطقس جنوب سيناء طوال العام الذي لا تغيب عنها الشمس كما يشاهدون شروق الشمس من أعالي جبل موسي.

10 معلومات عن دير سانت كاترين بـ جنوب سيناء

１- يقع دير سانت كاترين في منطقة جبال سانت كاترين التي تضم أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.

２- يضم دير سانت كاترين بعض أقدم الأيقونات في الوجود، مثل هذه الأيقونة المصنوعة بالشمع الساخن من القرن السادس.

３- يديره رهبان من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية لا يتكلمون العربية، من أصول يونانية.

４- دير سانت كاترين يحوي كنيسة تاريخية بها هدايا قديمة من ملوك وأمراء منها ثريات من الفضة وبه بئر يقولون عنه أنه بئر موسى.

５- توجد في الدير شجرة العليقة يقال أنها شجرة موسى التي اشتعلت بها النيران فاهتدى إليها موسى ليكلم ربه.

６- الدير يضم الفسيفساء العربية والأيقونات الروسية واليونانية واللوحات الجدارية الزيتية والنقش على الشمع وغيره.

７- الدير على مكتبة للمخطوطات يقال أنها ثاني أكبر مكتبات المخطوطات بعد الفاتيكان، وبرج أثري مميز للأجراس، ويقوم على خدمة الدير بعض أفراد من البدو.

８- توجد بالدير (معضمة) تحوي رفات جميع الرهبان الذين عاشوا في الدير ومسموح بالزيارة من الصباح الباكر وحتى الظهر بعد ذلك يغلق أبوابه أمام الزوار ليتفرغ الرهبان لواجباتهم الدينية.

９- المدخل الوحيد للدير كان باب صغير على ارتفاع 30 قدم ، وصمم لحماية الدير من الغرباء والدخلاء، وكان الناس يرفعون ويدلون بصندوق يحركه نظام من الروافع والبكرات، أما الآن فهناك باب صغير أسفل سور الدير.

１０- مسجد الدير يوجد به مسجد صغير، بناه أحد حكام مصر في العصر الفاطمي داخل الدير حتى يحمي الدير من الهجمات التي كان يتعرض لها الدير من وقت لآخر.

فوائد مياه حمام موسى الكبريتية

حمام موسى يقع في شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كم من المدينة، وتتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، و التئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال إن المحافظة بصدد تطوير كافة الطرق المؤدية لواحة حمام موسى بمدينة الطور، بطول 3.2 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 47 مليون جنيه، وتتضمن رصف وتطوير الطريق وإنشاء ممشى للدراجات وآخر للجري والمشي وإنارته بالكامل، تمهيدًا لطرحه على المستثمرين وتحويل المنطقة إلى مشفى علاجي عالمي.

وأكد المحافظ أنه بذل الكثير من المساعي لاستغلال مقومات منطقة حمام موسى التي تتمتع بها وعلى رأسها المياه الكبريتية القادرة على شفاء العديد من الأمراض طبقًا لتقارير المختصين، وهذه المنطقة سيجرى طرحها على المستثمرين بعد التطوير، لتدير مليارات الجنيهات في العام.