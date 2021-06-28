دوريات داخل محمية سانت كاترين لمتابعة حالة التنوع البيئي

نفذت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، عدة دوريات راجلة وبالسيارات، داخل محمية سانت كاترين، لمتابعة حالة التنوع البيولوجي بها، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، وبرئاسة الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين.

دوريات داخل 13 موقع بالمحمية

وقال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إنه جرى إطلاق عدد من الدوريات الراجلة وبالسيارة داخل 13 موقعا بالمحمية، من بينهم 9 مواقع بالقطاع الجنوبي للمحمية، وهي «منطقة وديان مندر، وأم عدوى، ولتحي، ويحمد، والقصاب، وريم، وأم مساعيد، والكيد، و4 مواقع بالقطاع الشمالي وهم "وديان ابوسيلة، والفريع، والرمنات، والزتونة».

كل أسبوع دورية

وأضاف مدير محمية سانت كاترين في تصريح له اليوم الإثنين، أن هذه الدوريات تجري بشكل أسبوعي، بهدف متابعة حالة التنوع البيولوجي داخل المحمية، وتأمين المحمية والسيطرة عليها، ومتابعة حراس البيئة في مناطقهم.

وأكد أنه سيجري تنفيذ عدد من الدوريات الراجلة الأخرى في منطقة الجبال العالية بمحمية سانت كاترين، خلال الفترة المقبلة.

الدورية الواحدة تستغرق 13 ساعة

وأوضح أن الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورية الواحدة 13 ساعة، يجري خلالها متابعة الحالة الصحية للكائنات الحية بكافة أنواعها داخل المحمية، وتتبع بعض المخالفين الذين يمارسون صيد الوعل الحيوانات، أو القطع الجائر لبعض أنواع النباتات الطبيعية النادرة المعرضة للانقراض.

المحمية تضم 27 نوعًا من الزواحف

وأشار إلى أن المحمية تضم 27 نوعًا من الزواحف مثل الثعبان والطريشة والضب والورل والحية، وأنواع من الثدييات مثل الوعل النوبى، والغزال المصري، والوبر، والنمر السينائي، والذئب، والضبع، والثعلب، والحردون، والقنفذ العربي، والفأر الشوكي، والجربوع، إضافة إلى العديد من النباتات الطبيعية السامة، والطبية النادرة، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 نوعًا من النباتات، مثل السمو، والحبك، والقيصوم، والزعتر، والشيح، والعجرم، والبعيثران، والطرفة، والسكران.