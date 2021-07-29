والد هنادي مهنا يكشف سر فقدانها الوزن بشكل كبير: رجيم قاسي 4 شهور

كشف الموسيقار هاني مهنا، حقيقة إصابة ابنته الفنانة الشابة هنادي مهنا، بمرض خطير، كما يعتقد البعض، إثر فقدانها الوزن بشكلٍ كبير، وفي فترة قصيرة، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال هاني مهنا في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ ابنته هنادي تتمتع بصحة جيدة، ولم تُصاب بأي مكروه كما يعتقد البعض، موضحًا أنها خضعت لنظام غذائي معين وبكامل إرادتها، «عملت ريجيم قاسي منذ 4 شهور تقريبًا، ولسه حريصة في أكلها وخطواتها».

ونفى ما تردد عن إجراء هنادي مهنا، لعملية تكميم معدة، لاكتساب رشاقتها، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنها لم تُجرى أي عمليات، والأمر مقتصر على نظام غذائي فقط.

هنادي مهنا تُصدم جمهورها بإطلالة جديدة

وكان قطاع كبير من جمهور الفنانة الشابة هنادي مهنا، أبدى دهشته، بعد الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها، على هامش زيارتها للبنان، حيث تقضي إجازة الصيف هناك.

ونشرت هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتين لها، أظهرتا حجم خسارتها للوزن بشكلٍ صادم، واكتسابها الرشاقة من جديد.

وعلق عدد من متابعي هنادي مهنا، على الإطلالة، إذ قالت إحداهن: «ليه خسيتي كدة؟.. مش لايق عليكي خالص»، فيما قالت أخرى: «انتي إزاي خسيتي أوي كده»، فيما طالبتها أخرى بقولها: «اتخني شوية عن كده».

وشاركت هنادي مهنا في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم»، بمشاركة زوجها الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

وتدور أحداث مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» في عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.

ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.