بالأسعار والمواصفات.. تفاصيل طرح السيارة «أوبل كروس لاند» 2022

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، طُرح عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي، موديل العام 2022، بين سيارات فئة السيدان، وأخرى رياضية متعددة الاستخدامات SUV، وثالثة عائلية بـ7 مقاعد للركاب، ومن ضمن قائمة السيارات المرطوحة مؤخرا طراز «أوبل مروس لاند 2022».

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للطراز الجديد أوبل كروس لاند 2022 ، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، وفق موقع الشركة.

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين الأولى بسعر 340 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم دوران يصل إلى 204 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

- تستهلك السياراة متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 187 كم/ ساعة.

جدير بالذكر، أنه قبل وقت سابق، تم طرح الطراز الجديد من سيارة «أوبل كورسا موديل 2022» هاتشباك، داخل السوق المحلية بفئة واحدة، يصل سعرها إلى 320 ألف جنيه، وتعتمد على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وتأتي السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان، من بينها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج توزيع الفرامل، ونظام اتزان إلكتروني، ومساعد للطرق الصاعدة، ونظام تحذير الخروج عن خطوط المسار، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام التعرف على السرعة المحددة والتوصية بها ونظام الفرامل الذكي.