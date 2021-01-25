اوبل تطلق شاحنة Combo-e الكهربائية .. (صور)

أطلقت شركة اوبل الألمانية شاحنة Opel Combo-e ذات طابع حضري خاص وهي شاحنة كهربائية بالكامل، توفر الشاحنة المدمجة الكهربائية بالكامل من شركة صناعة السيارات الألمانية مقاعد تتسع لما يصل إلى أربعة ركاب، ويمكن لسيارة Combo-e الجديدة أن تغطي ما يصل إلى 275 كيلومترًا بشحنة واحدة من بطارية الليثيوم أيون، كما يمكن للعملاء إعادة تعبئة البطارية إلى 80% في حوالي 30 دقيقة من محطات الشحن العامة.

فإن الشاحنة المدمجة عديمة الانبعاثات لا تقدم أي تنازلات بشأن الوظائف أو الراحة أو السلامة، تمتد المجموعة الشاملة من التقنيات وأنظمة المساعدة الرائدة في فئتها من تنبيه السائق للنعاس والتعرف على إشارات المرور إلى التنبيه من الاصطدام الأمامي مع حماية المشاة والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

وتعتبر الرؤية الخلفية المحيطية مهمة بشكل خاص لسلامة مستخدمي الطريق الآخرين، والتي تساعد على منع الحوادث مع راكبي الدراجات والمشاة عند الانعطاف إلى اليمين، وتوفر كاميرتان رؤية للخلف والجانب.

وتعد Combo-e van هي الخيار الأمثل للسيارات الكهربائية لأولئك الذين يختارون «التنقل الأخضر»، مثل الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، خاصة في المناطق الحضرية.

وقال مايكل لوشيلر الرئيس التنفيذي لشركة أوبل: «ستمكن سيارة Opel Combo-e الكهربائية بالكامل مستخدمي الشاحنات الصغيرة من العمل في المناطق الحضرية أثناء نقل أعلى حمولة وسحب أثقل وزن في الفئة، وتواصل Combo-e التوسع في عرض المركبات التجارية الخفيفة عديمة الانبعاثات، وسنعمل على تزويد مجموعة المركبات التجارية الخفيفة بالكامل لدينا بالكهرباء».

وتتميز السيارة بقاعدة عجلات تبلغ 2785 ملم ويمكنها حمل أشياء يصل طولها إلى 3090 ملم، وتوفر حمولات تصل إلى 800 كجم وأحجام شحن من 3.3 إلى 3.8 متر مكعب، حتى أن لديها قدرة سحب تصل إلى 750 كجم .