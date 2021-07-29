«تسريب وحمل وشائعات انتحار».. 4 مشاهد من امتحانات الثانوية شعبة الأدبي

انتهى طلاب شعبة الأدبي للثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء الامتحانات التي كان آخرها اللغة الإنجليزية، حيث سيطرت مشاهد مختلفة أمام اللجان والمدارس، ما بين الفرحة من الانتهاء من الامتحانات، والحزن على بعض النقاط داخل الامتحان مثل أسئلة القطعة، والترجمة.

تسريب امتحان اللغة العربية

وعلى مدار امتحانات الشعبة الأدبية خلال الأيام الماضية كانت هناك بعض المشاهد البارزة، أولها تسريب امتحان اللغة العربية، وتداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد بدء الامتحان بـ15 دقيقة، ما دفع وزارة التربية والتعليم للإسراع في ضبط الطالب المتسبب في تسريبه، وتطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 عليه، والذي يعاقب بالحرمان من أداء الامتحانات لمدة عام على الأقل، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، والحبس من سنتين لـ7 سنوات.

شائعة انتحار طالب أدبي

ومن المشاهد الغريبة، واقعة الطالب بالشعبة الأدبية عبداللطيف الشناوي، الذي قرأ خبر انتحاره في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل صورته، بعد امتحان اللغة العربية، ليُصدم الطالب بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين، بعد أن كان يحضر كلمات التعازي للمنشور ظنًا منه أنه شخصًا آخر، إلا أنه فوجئ بصورته.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نشر بعض الصور من منشورات على «فيسبوك» تزعم انتحار عدد من الطلاب بسبب الامتحانات، من بينها صورة «عبد اللطيف»، مؤكدًا أنها شائعات.

ضبط مسرب امتحان الجغرافيا بالأقصر

وفي الأقصر، ضبط فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، حالة تسريب لامتحان الجغرافيا لشعبة الأدبي بالثانوية العامة، بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان، حيث تم ضبطه عن طريق كاميرات المراقبة داخل غرف اللجان.

ولادة طالبة في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، نُقلت طالبة من مدرسة ميت الديبة إلى مستشفى قلين المركزي، بعد شعورها بآلام ما قبل الولادة، خلال أدائها امتحان اللغة الإنجليزية لشعبة الأدبي، اليوم الخميس، وتبين بعد وصول الطالبة للمستشفى أنها حامل في الشهور الأخيرة، حيث جهزت المستشفى غرفة العمليات لإجراء الولادة في حالة إن كانت الطالبة مستعدة لها.