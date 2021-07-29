كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، موضحة أنّ أوراق الأسئلة المتداولة غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحان النهائي الذى سيبدأ بعد قليل، وعلى الطلاب وأولياء الأمور عدم الالتفات لهذه الأوراق والتركيز فقط في الامتحانات النهائية، حيث يعقد الامتحان في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، كما أنّ جميع اللجان معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، إلى أنّ غرف العمليات المركزية حريصة على رصد أي محاولات لتسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحان وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصل العقوبات إلى الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، وتعقد جميع الامتحانات في لجان يوجد بها كاميرات مراقبة، لمتابعة سير الامتحانات.

حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان: الأسئلة المتداولة غير صحيحة

وذكرت التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية حرصت على كشف حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مطالبة جميع الطلاب بتنفيذ التعليمات المدونة على أرقام الجلوس بشأن سير الامتحانات وعدم مخالفة تلك القواعد، مشددة على أنّ جميع حالات الغش في الامتحانات سيتم تحويلها للنيابة العامة، كما أنّ الأسئلة المتداولة للامتحان غير صحيحة.

تعرف على حقيقة تسريب امتحان الإنجليزية للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان

وأردفت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2021 يعقد ورقيا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، وسيتم تصحيح الامتحان إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما تواصل الوزارة أعمال تصحيح أوراق الإجابات، لإعلان النتائج النهائية للثانوية العامة منتصف أغسطس المقبل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زفّ بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2021، بشأن نتائج الامتحانات، قائلا: «هناك أعداد كبيرة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حصلوا على الدرجات النهائية في المواد التي جرى عقدها حتى الآن، مجاميع الطلاب مبهرة حتى هذه اللحظة»، لافتا إلى أنّ كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات، ولن يتساوي طالب مجتهد بآخر غشاش.

وقال شوقي في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إنّ «أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 تقيس التمييز بين جميع الطلاب، ومفيش حاجة اسمها امتحان صعب وامتحان سهل»، مؤكدا أنّ طلاب الثانوية العامة الدفعة الحالية جرى تدريبهم على شكل أسئلة الامتحانات الجديدة على مدار 3 سنوات، وجميع أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.