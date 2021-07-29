شعرت بآلام الولادة.. نقل طالبة ثانوية عامة لمستشفى قلين بكفر الشيخ

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بشعور طالبة بآلام الولادة أثناء آدائها امتحان اللغة الانجليزية بلجنة مدرسة ميت الديبة، وتم نقل الطالبة أسماء طاهر مرسي لمستشفى قلين المركزي، واستقبل الأطباء الطالبة بالمستشفى لمتابعة حالة الولادة.

من جانبه، أكد المهندس يوسف بسيوني، مدير إدارة قلين التعليمية، أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجهته لمتابعة حالة الطالبة، مشيراً إلى أن المديرية استقبلت بلاغا من رئيس لجنة مدرسة ميت الديبة، يفيد بإصابة طالبة بآلام ما قبل الولادة، وتبين أن الطالبة حامل في شهورها الأخيرة.

وقال بسيوني، إنه جرى تجهيز استقبال مستشفى قلين المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، ونقلها لغرفة العمليات لإجراء عملية الولادة لها في حالة ما كانت هذه الآلام هي آلام الولادة.

وفي وقت سابق، تلقت غرفتا العمليات بمديريتي الصحة والتربية والتعليم، إشارة بإصابة 3 أشخاص في لجان الثانوية العامة، ما بين هبوط بالدورة الدموية وغيبوبة سكر ومغص كلوي، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: «أمينة عبد المنعم منصور، عامل خدمات معاونة، بغيبوبة سكر بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بدسوق، وتم نقلها إلى مستشفى دسوق العام».

كما أصيبت هبة محمد أحمد علي، ملاحظ بمدرسة منشية عباس للبنات، بهبوط في حاد في الدورة الدموية، وتم نقلها لمستشفى لإحدى المستشفيات الخاصة بالرياض، كما تم نقل زرق سعد مراقب بلجنة محلة دياي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، لإصابته بمغص معوي، وتم نقله لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.