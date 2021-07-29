مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم جنوب البحر الأحمر

لقي 4 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نقل بطريق برنيس- مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نقل بطريق برنيس مرسي علم جنوب مدينة محافظة البحر الأحمر.

ودفع دكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر تمكن رجال الحماية المدنية بالغردقة اليوم الخميس من إخماد حريق شب بمبنى مهجور مازال تحت الإنشاء بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة، دون وقوع إصابات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بنشوب حريق كبير بمبنى مهجور تحت الإنشاء بمنطقة الكوثر بالغردقة، وتبين أن النيران التهمت الزراعات الموجودة بالمبنى وغطت سحب الدخان الكثيفة المنطقة.

وجرى استدعاء سيارات الحماية المدنية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وأنقذت العناية الإلهية المنطقة قبل امتداد النيران للعمارات السكنية المجاورة.