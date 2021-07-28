في صيف 2021.. شواطئ البحر الأحمر وجهة سياحية مفضلة للسائح التشيكي

كشف محمد عيد الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، أن شواطئ البحر الأحمر احتلت المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح التشيكي لصیف 2021‪.

ووفقًا لموقع Prague Morning التشيكي، فإن مصر، وخاصة شواطئ الغردقة، جاءت ضمن أفضل 5 وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء إجازته خلال عام 2021.

وأشار الخبير السياحي في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إلى أن الموقع التشيكي أكد أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها حيث يمكن للمواطن التشكيي مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم، مشيدا بالجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي لجذب المزيد من الأسواق السياحية، لافتا إلى أن السياحة الأوربية الوافدة على مصر تمثل 75% سنويا؛ لذلك تولي مصر اهتماما بالغا بالسياحة الأوربية وفتح أسواق سياحية جديدة، مثل أسواق التشكيك أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وصربيا وبولندا، حيث كانت هذه الأسواق من أولى الأسواق السياحية العائدة إلى مقاصد مصر عندما سمحت مصر فتح مجالها الجوي أمام عودة السائحين عقب جائحة كورونا.

وفي سياق آخر، أفاد الخبير السياحي بأن مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أطلقت مبادرة «يلا نروح الغردقة كل ويك أند»، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية للغردقة، عقب اختيارها كثاني أفضل مقصد سياحي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021 بعد مدينة دبى الإماراتية.