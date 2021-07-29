أستاذ إدارة محلية: مصر لديها 4.8 مليون موظف وتطبق اللامركزية بنسبة 99%

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن مصر لديها حاليًا 4.8 مليون موظف، بينهم 2.3 مليون في الإدارات المحلية، موزعين على 33 إدارة و27 محافظة، ومشكلتهم هي تطبيق «اللا مركزية»، ولكن الدولة حاليا استطاعت تطبيقها بنسبة 99%، وهذا يبعث برسالة للمستثمرين الأجانب والمصريين بعدم وجود فساد، وسرعة إنجاز مهام المواطنين.

وأضاف «عرفة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه يوجد نحو مليوني مواطن يدخلون محافظة القاهرة الكبرى يوميًا، والحكومة استوعبت مفهوم «اللا مركزية»، حتى لا تكون كل الصلاحيات في العاصمة.

وتابع أستاذ الإدارة المحلية، أن تطبيق «اللا مركزية» يتم في مصر حاليًا على مستوى عالٍ، والحكومة جاهزة للتعامل مع الملف بكل جدية، ويطبق في وزارات مثل الخارجية والداخلية، والصحة، ولكن بعض الوزارات تسير في هذا الاتجاه ببطء، ويجب على المحافظين أن يسعوا إلى التعاون مع وزارة الإدارة المحلية لكي يطبقون المركزية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع المجلس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.

ونصّ مشروع القرار على أنه اعتبارا من مطلع يوليو الجاري، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2021، مُددا لا تقل عن المدد البينية المحددة، نظير كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.