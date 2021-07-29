السعودية تستقبل المعتمرين بـ10 لغات ضمن «نرشدكم بلغتكم»

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، اليوم الخميس، بزيادة عدد اللغات إلى 10 لغات ضمن برنامج «نرشدكم بلغتكم» لإجابة السائلين، وتجهيز كوادرها المترجمين، وذلك ضمن الأعمال التي تقدمها الإدارة خلال موسم العمرة.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي السلمي -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية- أن اللغات التي يتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال البرنامج هي الإنجليزية، والتركية، والأردية، والفارسية، والفرنسية، والروسية، والملايوية، والبنغالية، والصينية، والهوسا، إضافة إلى اللغة العربية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ترجمة هذه اللغات ستكون من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار وترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، مع الحرص على التباعد الجسدي عبر الروبوت التوجيهي، والاتصال المرئي، والهواتف المجانية، وترجمة مبادرة (توعية المعتمر)، لتعريفه طريقة نسك العمرة، إضافة إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم العمرة عبر المنشورات، ونشرها على حساب (تويتر) الخاص بالرئاسة لمستفيدي مواقع التواصل الاجتماعي.