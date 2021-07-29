شريف عامر يعلن غيابه عن الشاشة خلال أغسطس: «أول إجازة من سنة»

قال الإعلامي شريف عامر، إنه سيبدأ عطلته بداية من غد الجمعة، وحتى نهاية شهر أغسطس، موضحًا: «أول إجازة ناخدها من سنة، شغلانتنا بتحتم علينا إننا على طول نعمل شغلنا».

وأضاف عامر خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «كان في إعلامي أمريكي محترم في فترة الستينيات كان يقول إن آخر شغلانة للمذيع إنه يذيع.. بنقابلكم أيام معينة في الأسبوع، لكن بنشتغل طول الأسبوع».

وتابع مقدم برنامج «يحدث في مصر»: «هناخد إجازة سنوية عشان نقدر نستمر بعد كدة بشكل كويس ونبقى على ثقة حضراتكم، هناخد فاصل مؤقت ونرتاح ونشوف هنعمل إيه في المرحلة المقبلة.. ونكون خُفاف عليكم، لأن أغسطس مش محتاج أخبار كتير، وبإذن الله لن يستلزم أخبارا عاجلة، وكفاية علينا نتعامل مع الحر».

ويقدم الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر، على شاشة MBC مصر، من الثلاثاء إلى الخميس من كل أسبوع.

وفي وقت سابق، تحدث عن بعض أسرار «دخوله المطبخ»، قائلا: «لا أستطيع ضبط مقادير ومواصفات المكرونة بالبشاميل منذ 20 سنة، ورغم أن زوجتى متمكنة في الطهي، إلا أنها لم تستطع طبخ المكرونة النجرسكو بشكل جيد إلا منذ 5 أعوام فقط»، وذلك في برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على منصة «شاهد»، مساء الأربعاء، خلال استضافته للشيف منار هشام، والشيف محمد حازم، شريكها في مشروع «COOKERY HUB»،