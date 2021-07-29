محمد أنور: أغنية «إنتو كلكم كدة» سكتش.. ومش هكمل في الغنا

قال الفنان محمد أنور، إنه كان يحلم بمنافسة أحمد عز وأمير كرارة وكريم عبدالعزيز، واستطرد ممازحا: «لكن بعد الأغنية بقيت أنافس عنبة وشاكوش».

وأضاف «أنور» خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «أنا مش مطرب ومش مؤدي، لكن أغنية إنتو كلكو كدة سكتش، لأني كنت بتلكك أغني من أيام مسرح مصر، والناس كانت بتتجاوب بشكل حلو مع الأغاني في المسرح.. وفي الأغنية كنت عاوز حاجة شبه تتر هو وهي لأحمد زكي وسعاد حسني».

أعمل على تطوير الاسكتشات

وتابع: «مش هكمل غناء، لكن كل ما تجيلي فكرة حلوة هعملها، وسمير غانم والضيف أحمد، وفؤاد المهندس وشويكار قدموا اسكتشات.. لكن أنا أطورها بالشكل الذي يناسب هذه الفترة».

حضرت للأغنية لمدة 6 أشهر

وأردف، أنه حضر للأغنية لمدة 6 أشهر بسبب تركيزه على التفاصيل: «أنا في شغلي رخم اوي وبركز على كل التفاصيل، بدأت الأغنية دي من الزيرو، لأني معنديش فكرة عن الغناء».

كنت أفضل تقديم الأغنية بمفردي ولكن ..

وأوضح، أنه تعاون مع الفنانة يسرا الجندي لأنه يحب التعامل معها: «هي شبه اللي أنا عاوزه، وكل أغنياتها مبنية على موقف ودراما، وقلت إن دي أكتر واحدة ممكن تنفذ لي اللي أنا عاوزه، كلمتها في أول السنة إني أغني، فعرضت عليّ إن حد يغني معايا والموضوع رجالة وستات».