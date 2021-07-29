أنشأها عبدالناصر منذ 68 عاما.. فيلم يوثق تاريخ «صوت العرب» في السلم والحرب

عرضت شبكة قنوات «DMC»، الخميس، فيلمًا وثائقيًا يحمل عنوان «صوت العرب»، بمناسبة مرور 68 عامًا على نشأة إذاعة «صوت العرب»، حيث عرض البرنامج تاريخ القناة ودورها في محاربة الاستعمار، ومخاطبة الشعوب العربية لتنفيذ رؤية جمال عبدالناصر في السياسة الخارجية.

رائدة في الترفيه السياسي

وقال الأستاذ بجامعة كنتاكي، دوجلاس بويد، إن إذاعة صوت العرب كانت أستاذة في الترفيه السياسي، وكانت بداية الإذاعة السياسية في العالم العربي، رغم أنها لم تكن بداية الدعاية السياسية في العالم، موضحًا أنها كان لها دور في الترويج للسياسة الخارجية المصرية، وأن تجعل للدولة مكانًا في الشرق الأوسط، وما وراءه.

وأضاف «بويد»، أن الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، كان يؤمن أن هذا الأمر له أهمية كبيرة، ولذلك أنشأ إمبراطورية إذاعية ثم تلاها التلفزيون، لاستهداف المشاهدين والمستمعين العرب، موضحًا أن ناصر كان لديه رؤية واضحة يريد تنفيذها من خلال إذاعة «صوت العرب»، وكان يدرك جيدًا أن أنصاره ليس فقط المصريين، ولكن شعوب الدول العربية.

وأوضح أن مصر كتبت السيناريو بشكل جيد، وهو كيف تجعل من صناعة الترفيه والترويج السياسي جذاب بشكل جيد.

استخدام الإذاعة في الدعاية السياسية

من جانبه، قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن الإذاعة بشكل عام تستخدم في الدعاية السياسية، وهي أداة رئيسية من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية لأي دولة، واكتسبت أهمية كبيرة في الحرب العالمية الثانية، وأي دولة تريد أن تكون سياساتها الخارجية فعالة يجب أن تمتلك أدوات توجهها للخارج.

وأضاف أن الإذاعة أُسست بعد ثورة يوليو بسنة واحدة، وهي كانت لها مشروع سياسي واضح، وهو مقاومة الاستعمار في أي بقعة من العالم، وجمال عبدالناصر كان يؤمن بأن مصر لها دور في تحرير الوطن العربي من الاستعمار، بمعنى أن أمن مصر لن يكون محفوظًا وهناك استعمار للدول العربية.

الاستعانة بالإعلامي أحمد سعيد

محمد الخولي، أحد رواد إذاعة «صوت العرب»، قال إن الضباط الأحرار والرئيس الراحل جمال عبدالناصر خاضوا تجربة في غاية القسوة، وهي حرب فلسطين عام 1948، ومعظمهم عادوا بأفكار عروبية.

وأضاف أن الدولة استعانت بشاب يدعى فتحي الديب، للقيام بجولة في العالم العربي، باسم مستعار، ودرس العالم العربي وكيف يمكن التواصل مع الشوارع والحواري في الدول العربية، وبعد هذه الجولة أوصى بإنشاء برنامج يُبث للدول العربية، ثم تم الاستعانة بالإعلامي أحمد سعيد ليقدم هذا البرنامج الذي أطلق عليه «صوت العرب»، ثم تم الاستعانة بالإعلامية نادية توفيق.