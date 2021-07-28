«قصة أشهر إذاعة عربية».. «صوت العرب» وثائقي جديد على شاشة DMC غدا

في أحدث إصدارات وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشبكة قنوات dmc، يذاع الفيلم الوثائقي «صوت العرب» في العاشرة والنصف مساء غد الخميس، والذي يروي قصة نجاح أقدم وأعرق الإذاعات في الوطن العربي وهي إذاعة «صوت العرب»، التي استطاعت جمع الشمل العربي عبر الأثير، حيث يلتقي كبار رواد الإذاعة المصرية للمرة الأولى، للحديث عن ذكرياتهم وشهاداتهم وكواليس أشهر إذاعة عربية شاهدة على التاريخ، والتي لعبت دورا مهما في العديد من الأحداث والقضايا الوطنية سواء داخل مصر أو في الوطن العربي كله.

ويتناول الفيلم الوثائقي «صوت العرب» 12 محورا على النحو التالي: بدايات الإذاعة في مصر، وتحديات نشأة صوت العرب، ودور صوت العرب في دعم المعارك العربية، وصوت العرب والعدوان الثلاثي، وإعادة الإنشاء خلال الفترة 1959، ودور صوت العرب في الوحدة بين مصر وسوريا، ودور صوت العرب في القضية الفلسطينية، ودور صوت العرب في اليمن والجزائر، وتغطية صوت العرب لنكسة 67، وتغطية صوت العرب لانتصار أكتوبر المجيد، والدور الحاي لصوت العرب، والأدوار الثقافية والفنية الأخرى لصوت العرب.

رواد «صوت العرب» يروون شهاداتهم لأول مرة

ويستضيف «صوت العرب» عددا من الإذاعيين الذين جلجلت أصواتهم المميزة عبر موجات صوت العرب، وبينهم الإذاعي محمد الخولي خبير الإعلام الدولي، والإذاعي محمد مرعي رئيس شبكة صوت العرب الأسبق، والإعلامية أمينة صبري رئيس شبكة صوت العرب والمدير العام للمنوعات ورئيس اللجنة الدائمة لاتحاد الإذاعات العربية الأسبق، والإعلامي حمدي الكنيسي رئيس صوت العرب والإذاعة المصرية الأسبق، والدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وسعيد الشحات الكاتب الصحفي، وبروفيسور دوجلاس أ. بويد، الأستاذ الفخري للإعلام بجامعة كنتاكي.

وضمّ الفيلم الوثائقي صوت العرب، فريق عمل مكون من: أحمد فؤاد سيناريو وإخراج، والشيماء العزب إعداد، وأيمن عثمان أرشيف، وبيشوي عاطف مدير التصوير، وهاجر محمد منتج فني، وهيثم الجابري مونتاج، وتحت إشراف شريف سعيد المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية، وأحمد الدريني مدير وحدة الأفلام الوثائقية.

وحدة الأفلام الوثائقية.. حماية الهوية ومواجهة التطرف ودعم الدولة

ويأتي فيلم صوت العرب ضمن سلسلة الأفلام التي تقدمها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة قنوات dmc، والتي تهتم بتسليط الضوء على المحطات الوطنية في تاريخ مصر، إضافة إلى رصد إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات من مشروعات قومية ضخمة تساهم في تحسين حياة المواطنين، ومواجهة أفكار الجماعات الإسلامية المتطرفة ودعم الهوية الوطنية والحضارة المصرية بتنويعاتها على مدار التاريخ.