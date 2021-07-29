شريف منير: مقدرش أبعد عن مصر أكتر من أسبوع.. «البلد بتتغير»

قال الفنان شريف منير، إنه أدى دور السيدة مرتين في فيلم «هيستريا» وفي مسرحية «حزمني يا»، مؤكدا أنه لن يكرر هذا الأمر مرة أخرى، لافتا إلى أن أغلب الممثلين العظماء قاموا بأدوار سيدات، مثل عادل إمام، وإسماعيل ياسين، وأحمد رمزي، مشيرا إلى أنه تحدى نفسه لأداء أدوار السيدات.

وأضاف «منير» خلال استضافته في برنامج «لايت شو» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، «مقدرش أبعد عن مصر أكتر من أسبوع ودلوقتي متمسك بيها أكتر، لأن شكل البلد اتحسن وبتطور، وليا أصحاب كانوا عايشين في أمريكا لما رجعوا بيقولولي مصر اتغيرت، وأنا بحب مصر وباشتغلها وولادي كمان بيحبوها، والمسرح هيرجع، وفي تعاون دلوقتي مع السعودية، وأتمنى يرجع المسرح تاني والسياحة هترجع إن شاء الله».

وأوضح الفنان شريف منير، أن الفنان أشرف عبد الباقي، لديه إرادة وتصميم ولا يحب أن يعرقله أحد، وهو أحد الشخصيات المحترمة التي أعادت المسرح مرة أخرى، لافتا إلى أنه تعامل معه في مسرحية «ألابندا»، وحاليا يتواصل معه بشكل دائما شبه يومي تقريبا.

وأكد الفنان شريف منير، أنه من الجيل الذي عاصر تغيرات كثيرا بدأت من عصر التليفون أبو قرص، ثم التليفونات التي يوجد بها أزرار، ثم التليفونات التي تظهر رقم الطالب، وحاليا تليفونات «تاتش» وأيضا عاصر تطور مصر والمدن وحدوث طفرة جديدة وبناء مدن جديدة في الوقت الحالي، حيث تغير المصيف من رأس البر إلى الساحل الشمالي.