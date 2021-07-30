ساندت ملك المغرب وثوار الجزائر ضد الاحتلال.. أدوار بطولية لـ صوت العرب

عرضت شبكة قنوات «DMC»، الخميس، فيلمًا وثائقيًا يحمل عنوان «صوت العرب»، عرض دور الإذاعة في خدمة القضايا العربية من المغرب إلى الجزائر، حيث ساندت الإذاعة ملك المغرب حتى عودته من المنفى، وحفزت الجزائريين حتى تخلصوا من الاحتلال.

دور مهم لـ صوت العرب في أزمة ملك المغرب

وكشف الكاتب الصحفي، سعيد الشحات، إن إذاعة صوت العرب واجهت اختبارًا صعبًا في بدايتها، حيث قررت سلطات الاحتلال الفرنسية خلع ملك المغرب، محمد الخامس، بعد شهر واحد من إطلاق برنامج صوت العرب، ونفوه إلى جزيرة مدغشقر، ولكنها نجحت في هذه المعركة.

وقال محمد الخولي، أحد رواد الإذاعة، إن برنامج صوت العرب أخذ هذه القضية وعمل على توعية الشعوب العربية بها، حتى عاد الملك محمد الخامس مرة أخرى إلى عرشه، مشددًا على أن الإذاعة كانت تقدم التثقيف والترفيه معًا، مثل برنامج «فرح الشهر».

من جانبها، قالت أمينة صبري، رئيس إذاعة صوت العرب سابقًا، إن البرنامج كان كل شهر يختار أسرة في أي دولة عربية، ويذهبون إليهم ويحيون الحفل بكبار المغنيين المصريين، مثل عبدالحليم، وعبدالمطلب، وغيرهم، وهذا كان يجعل العالم العربي كله يجتمع نحو النجوم الذين يحبهم، وفي نفس الوقت يستمعون إلى التعليقات والرسائل التي تقدمها الإذاعة، أو نشرة الأخبار من وجهة النظر المصرية.

دور صوت العرب في الثورة الجزائرية

كما تناول الفيلم الدور الذي أدته إذاعة صوت العرب في الثورة الجزائرية، حيث يقول محمد مرعي، رئيس إذاعة شبكة صوت العرب سابقًا، إن المناضلين الجزائريين كانوا يمدون الإذاعة بالمعلومات والأخبار، ومنهم أحمد بن بيلا، الذي قاد ثورة الجزائر، موضحًا أن الإذاعي المصري أمين بسيوني، كان من ضمن العناصر الذين عاشوا مع ثوار الجزائر في الجبال، وكان يرسل لصوت العرب باستمرار.

من جانبه، قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن أحد المسؤولين الجزائريين، قال إنهم لاحظوا في هذه الفترة زيادة التطوع من الشباب الجزائري في جبهة التحرير الجزائرية، وهذه الظاهرة كانت لافتة فبدأوا سؤال المتطوعين: ما الذي دفعكم للتطوع؟ فوجدوا إجابة واحدة عند الجميع، وهي «صوت العرب».

انتقام فرنسا

وكشف الإذاعي حمدي الكنيسي، أن أحد أسباب العدوان الثلاثي على مصر هو دور الإعلام المصري، و«صوت العرب» في شحن الجماهير في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، وهذا سبب لهم قلقًا كبيرًا جدًا، وحاولوا نسف محطة إرسال «أبوزعبل»، وعندما قٌصفت الإذاعة المصرية أعيد بثها فورا من سوريا.