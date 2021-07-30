من هو رضا غرسلاوي وزير الداخلية التونسي الجديد؟

جاء قرار الرئيس التونسي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية، وأداءه اليمين الدستوري أمام الرئيس التونسي، ليثير الكثير من التساؤلات حول من هو رضا غرسلاوي الذي أئتمنه الرئيس التونسي على هذه الحقيبة السيادية في هذا الوقت الحساس من تاريخ تونس.

من هو رضا غرسلاوي؟

ورضا غرسلاوي هو محافظ شرطة عام من الصنف الأول، وقد عمل مستشارا سابقا لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي. وقد تم انتدابه بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة.

وتقلد رضا غرسلاوي طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب، حتى توليه منصب مدير إدارة.

شارك في العديد من المهام داخل وخارج تونس في صلب اختصاصه، وهو «الاستعلام ومكافحة الإرهاب» و«الدعم اللوجستي»، بحسب تقرير لسكاي نيوز عربية.

وجاء تكليف غرسلاوي ضمن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، مساء الأحد، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

وطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، من رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية، بأن يطبق القانون ويضمن استمرارية الدولة في ظل الظرف الدقيق الذي تشهده البلاد.

وقال «سعيد»، في كلمة له أثناء أداء «غرسلاوي»، اليمين الدستورية، إن تعيينه جاء تطبيقا للفصل الـ80 من الدستور، على عكس ما يظن البعض بأنه لا يتم احترام الدستور.

وأعفى الرئيس إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

جاء ذلك على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات حركة النهضة الإخوانية.

وجاءت قرارات سعيد استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس «اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم».