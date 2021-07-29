تفاصيل جريمة فرشوط.. الأم قتلت أبناءها الثلاثة بـ«سم كلاب»

حالة من الحزن والبكاء الهيستيري سيطرت على الأب المكلوم، الناجي الوحيد من واقعة «العصير المسموم» الذي قدمته زوجته له وأطفاله الثلاثة المتوفين، بعد علمه بمقتل أولاده على يد والدتهم، بعدما عاد إلى المنزل عقب خروجه من مستشفى مركز أورام قنا، ليل أمس، إثر قضاء 5 أيام منهم 4 أيام في العناية المركزة.

فيما قررت النيابة العامة بمحافظة قنا في جريمة فرشوط حبس الزوجة وعشيقها السائق، اللذان دبرا واقعة وضع «سم كلاب»، في عصير المانجو لزوجها وأبنائها حتى يفارقوا الحياة ويخلو الجو لهما، كما مثلا الجريمة على أرض الواقع وسط حراسة أمنية مشددة.

تفاصيل جريمة فرشوط ..دخول والد الأطفال في حزن شديد وبكاء هستيري

دخل رأفت جلال، الموجود حاليا في منزله بقرية كوم البيجا في مركز فرشوط، في حالة من الحزن الشيد والبكاء الهستيري، وبحسب عماد على أحد الاقارب، حالته صعبة للغاية بعد علمه بما فعلته زوجته وأنها وراء واقعة العصير المسموم لكي تتخلص منه وأولاده، والتي راح ضحيتها 3أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات، مؤكدا أن كل أهله من حوله تحسبا لإصابته بمكروه.

مركز أورام قنا والد ضحايا العصير المسموم ربنا كتبله عمر جديد

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير مركز أورام قنا، إن والد ضحايا العصير المسموم، كُتب له عمرا جديدا، لأن السم كانت نسبته عالية في الجسم، ولكن بفضل العلاج السليم ووضعه على أجهزة العناية المركزة الفائقة التي ظل بها 4 أيام تحسنت حالته وأفاق من غيبوبته واستلمه أهله .

تفاصيل جريمة فرشوط.. العشيق جلب سم الكلاب من القاهرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مركز فرشوط، في المحضر رقم 1531 لسنة 2021، أن الأم التي قتلت أطفالها الثلاثة بالعصير المسموم، اتفقت مع عشيقها السائق الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، أن يجلب لها سم قاتل، ليخلو الجو لهم ويتزوجها، وهو ما فعله بجلب سم كلاب من أحد المحال بالقاهرة، واتفق معها على وضعه في زجاجات عصير صناعية يتم شرائها من أحد المحال التجارية وتمنحه لهم خلال تواجدهم في مدينة فرشوط لزيارة طبيب، وهذا ما حدث، وبعد الانتهاء من تناول العصير بدأ مفعول السم في السريان وقامت بنقلهم إلى مستشفى فرشوط، وتوفي أطفالها الثلاثة «أميرة، 8 سنوات، أمير 7 سنوات، وآدم 9 سنوات»، قبل دخولهم المستشفى، بينما الضحية الرابعة زوجها رأفت جلال الذي يبلغ من العمر 32 عاماً دخل في غيبوبة نظرا لارتفاع نسبة السم، وجرى تحويله إلى مركز أورام قنا لتلقى العلاج داخل العناية المركزة.

الزوجة القاتلة وعشيقها مثلا الجريمة بدم بارد

تظل واقعة أم تقتل أطفالها الثلاثة، هي الجريمة الأبشع والأصعب في أذهان قنا والشارع المصري، حيث مشهد تمثيل الجريمة اقشعرت له الأبدان، حيث أشرفت النيابة العامة في مركز فرشوط، على تمثيل الجريمة من قبل الزوجة القاتلة وعشيقها السائق في موقع الحادث بمدينة فرشوط، بوضع سم كلاب في عصير مانجو، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تحقيقات ظلت 10 ساعات.