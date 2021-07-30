عضو غرفة شركات السياحة سابقا: لن نشارك في عمرة 10 أغسطس المقبل

قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابقة وعضو الجمعية العمومية بالغرفة، إنه بالنسبة لعمرة 10 أغسطس المقبل، والتي تعتزم المملكة العربية السعودية فتح بابها لاستقبال المعتمرين وأدائها، فلن تقوم إي من شركات السياحة المصرية المعتمدة لدى وزارة السياحة والآثار، باستلام أوراق المواطنين الثبوتية لأداءها.

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن اللجنة العليا لإدارة شؤون الحرمين الشريفين، أصدرت قرارها بفتح باب استلام أوراق المعتمرين حول العالم مع يوم 10 أغسطس المقبل، ولكنها لم تعلن عن الضوابط التنفيذية لتطبيق ذلك حتى الآن.

وأوضح أنه في حال قامت المملكة العربية السعودية بفتح باب العمرة خلال العام الماضي لم تكن لتوافق القيادة السياسية على ذلك خوفا وحرصا على صحة المواطنين، وللحيلولة دون إصابتهم من مختلف جنسيات العالم المتواجدة في الحرمين الشرفين بفيروس كورونا ذا التحورات المختلفة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستقوم بوضع ضوابط تنفيذية لكل دول العالم، بعدما دعت شركات السياحة العالمية بإعلان فتح باب التقديم على العمرة 10 أغسطس المقبل، كما ستقوم المملكة بدراسة حال كل دولة على حدى إن كانت أعداد مصابي فيروس كورونا بين مواطنيها خطيرة أم غير خطيرة، «المملكة بتنظر إلى أنه مينفعش دولة تروح وتضر بمواطنيها شعوب باقي الدول أثناء أداء العمرة، وهما بينظروا إذا كان ده هيضر بباقي المعتمرين ولا لا، وهناك الكثير من نقاط لم يتم تحديدها في إجراءات السماح للدول».

وأشار إلى أن مصر قد تعاملت بشكل محترم في مواجهة فيروس كورونا على مستوى كل الدول العربية والأفريقية، ولدينا منظومة في الحفاظ على المواطن، متابعا: «الفريضة دي مش سياحة وكل الناس بتكون مجتمعة في داخل الحرم، والسعودية عملت العام الماضي مناسك بروتوكولية، وهم بذلك بيحافظوا على صحة المعتمرين في المسجد الحرام والنبوي».

وناشد المواطنين بالتريث وعدم التسرع في دفع أموال من أجل أداء العمرة حتى يتم يتم إصدار بيان رسمي من قبل مجلس الوزراء يتم فيه تحديد ضوابط أداء العمرة، «لتوثيق عقود المعتمرين محتاجين مش أقل من شهر، وأنا أتوقع أنه ولا حتى لحد شهر أكتوبر المقبل سيتم إصدار مثل ذلك القرار، ومفيش شركة تعلن عن استقبال طلبات أداء العمرة من المواطنين».