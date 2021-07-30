ملحمة داخل غرفة عمليات دسوق.. قيصرية عاجلة لمصابة بكورونا وتسمم حمل

شهدت غرفة عمليات مستشفى دسوق العام في محافظة كفر الشيخ، ملحمة من قبل رجال الجيش الأبيض، حيث أجرى فريق طبي متكامل قيصرية عاجلة لسيدة تبلغ من العمر38 عاما، مصابة بفيروس كورونا المستجد ونسبة الأكسجين في الدم وصلت لـ 75%، كما تبين أنها مصابة بتسمم شديد في الحمل ومصابة أيضا بالسكر، لكن شجاعة الفريق الطبي أنقذت السيدة.

وأكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في محافظة كفر الشيخ، لـ «الوطن»، على أن حالة السيدة وطفلها مستقرة بعدما أجرى الفريق الطبي من أبناء الجيش الأبيض، في مستشفى دسوق العام قيصرية عاجلة وسط إجراءات احترازية، حيث قام الأطباء بملحمة بطولية.

وأضاف نقيب أطباء كفر الشيخ، أن السيدة تبلغ من العمر 38 عاما، وهي حامل في الأسبوع 37، وكانت تعاني من تسمم حمل شديد، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وإيجابي كورونا، كما وصلت نسبة الأكسجين في الدم لديها إلى 75%، أي بمرحلة الخطر، لكن مهارة الأطباء أنقذت حياتها، حيث قام أطباء دسوق بعمل قيصرية لها مع اتباع مكافحة العدوى، وفور انتهاء العملية تم نقل المريضة لغرفة العزل في الرعاية المركزة والطفل إلى الحضانة ، كما أن الأم والطفل حالتهما جيدة ومستقرة.

وأوضح أن فريق الأطباء تكون من الدكتور أحمد الصالحي، أخصائي النسا، ومساعدة، الدكتور إسلام دردير، ورئيس قسم التخدير بمستشفى دسوق العام، والدكتور الرحمن نصر، أخصائي الرعاية، الدكتورة سلمى خالد، أخصائي المبتسرين وطاقم تمريض العزل.

وأكد نقيب أطباء كفر الشيخ، أن ما قام به الأطباء يعتبر إنجازا وبمهارة فائقة مع معاناة المريضة من كل هذه الأمراض، مشيدا بالطاقم الطبي، مؤكدا أن جيش مصر الأبيض يصنع المعجزات ولا يتأخر وقت الأزمات.