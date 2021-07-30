مدرس جراحة بطب عين شمس: الروبوت سيشارك قريبا في عملية جراحية محليا

قال الدكتور محمد أحمد عبدالرازق، مدرس الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن إجراءات الجراحة التي سيجري استخدام الروبوت فيها قريبا في مستشفى جامعة عين شمس يجري التحضير لها الآن، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد العملية التي سيشارك الروبوت في تنفيذها، «فيه أكثر من حالة ونوعيات مختلفة، وأول ما هيتم التحديد سيكون بشكل رسمي».

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجامعة بصدد تطبيق نظام الجراحة الروبوتية بمستشفياتها، لتكون جامعة عين شمس الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية التي تطبق نظام الجراحة الروبوتية «Robotic Surgery».

وأوضح أن إدخال الآلية في المنظومة الصحية بمصر، يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية، حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى، كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى.

وأكد أنه يجب على المريض الموافقة بأن يشارك جهاز آلي مع الطبيب في إجراء للعملية، حيث إن دور الجهاز القيام بنفس الخطوات التي يأمره الطبيب فيها بالتحرك، «هو مساعد جيد في العمليات الجراحية الطويلة اللي بتستمر من 6 لـ15 ساعة، وبتكون مرهقة على الأطباء والفريق المعاون لهم، وده هيسمح بتطوير التقنية مستقبلا ويتم إجراء العملية الجراحية عن بعد».

وأشار إلى أن الجهاز سيساعد في تحقيق طفرة هائلة ومساعدة قوية للأطباء في تقديم خدماتهم في شتي بقاع الأرض مع تطويره مستقبلا، «العمليات الطويلة كان بتبقي نوع من التحدي إما الجراح يكملها لوحده أو يجيب فريق مساعد معاه أو يستعين بالجهاز الآلي، ومع الذراع الآلي كل ده سيتم بطريقة أكثر سلاسة».

وتابع: «الذراع الألي بيحركه الطبيب، والقرار بيكون للجراح، والروبوت بيساعده فقط لأنه بينفذ بإيده الآلية، ولو الجراح عمل خطأ الألة هتنقله، والخطأ الطبي لو هيحصل فهيحصل، وكمان أي روبوت هيقلل هزة أيد بعض الدكاترة كبار السن أثناء إجراء عمليات طويلة والتي تستمر من 6 لـ15 ساعة».