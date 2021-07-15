تدشين أول روبوت مصري بجامعة المنصورة يشخص الأمراض ويتنبأ بها

دشن فريق طلابي في برنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، أول روبوت مصري طبي لتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية، والذي يمثل قيمة كبيرة للأطباء والمرضى في عملية تشخيص الأمراض، حيث أنه مبني على نظام ذكاء اصطناعي يمكنه من التنبؤ بالأمراض بناء على الأعراض المدخلة من قبل المريض عبر الشاشة الذكية الموجودة على جسم الروبوت أو من خلال التفاعل الصوتي بين الروبوت والمريض، وهذه الخدمة لا تمثل فقط قيمة بالنسبة للمريض، ولكن أيضا للأطباء في كونها second clinical decision.

الروبوت له القدرة على التنبؤ بمرض السرطان

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن الروبوت به نظام ذكاء اصطناعي لديه القدرة على التنبؤ بمرض السرطان عبر إدخال الصور الطبية وتصنيفها وتحديد إذا ما كان هناك بها ورم أم لا، ولو كان بها ورم، ما هو مكان الورم بالتحديد، وهذه الخدمة تمثل قيمة كبيرة بالنسبة للمرضى، حيث أنه إذا تم اكتشاف مرض السرطان في مراحل مبكرة يمكن علاجه والتغلب عليه، وبدأ في هذا النظام بمرض سرطان الثدي وانتهى منه، وحاليا يتم العمل على أنواع أكثر من مرض السرطان، مثل الكبد والرئة.

ويستطيع الروبوت قياس بعض المؤشرات الحيوية، مثل درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب والسكر بطرق non invasive، دون أي حاجة لأخذ عينات أو وخز، مثل ما يحدث في الطرق التقليدية لتحديدا مرض السكر عبر السنسورات الموجودة على جسم الروبوت التي تعتمد في عملها على الأشعة تحت الحمراء.

الروبوت يتحرك داخل المستشفى

وأضاف البيان، «يعتبر الروبوت قائم على نظام robotic operating system، يمكنه من الحركة والذهاب إلى أي موقع داخل المستشفى أو المركز الطبي، عبر إدخال خريطة المستشفى للروبوت، وتحديد الموقع المراد إرسال الروبوت إليه، ويقوم الروبوت بالذهاب إليه، مما يمثل قيمة كبيرة في وقت نواجه فيه أزمة فيروس كورونا، حيث قمنا بوضح stand على جسم الروبوت يمكننا استخدامها في نقل العلاج أو الأكل أو المطهرات للمريض دون الحاجة لتدخل الكادر الطبي».

ويتكون الفريق من طلاب برنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم، عميد الكلية، والدكتور محمود سعفان، والمهندس أحمد السداوي، والمهندس حسام بلحة، وأحمد حماد ومحمد سعد الظريف وهديل دياب وأحمد شفيق جاد وعبد الحميد سمير وأحمد أسامة شعبان ومحمد المحمدي الغمراوي ومحمود مجدي.