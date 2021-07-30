استشهاد فلسطيني.. الاحتلال يواصل استهداف المدنيين العزل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين، في الأراضي المحتلة، من إطلاق نار على الفلسطينيين العزل، وأمس الخميس، استشهد شاب فلسطيني يدعى «شوكت خالد عوض»، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في «بيت أمر» شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة

وقالت مصادر محلية، إن «عوض» أصيب برصاص الاحتلال في منطقة البطن والرأس، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية، في بلدة بيت أمر عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل «محمد العلامي».

وشهدت «بيت أمر» مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب تشييع الشهيد مؤيد العلامي الذي قتلته أمس الاول الأربعاء، برصاصها في البلدة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

إصابة 10 فلسطينين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

وأصيب 10 فلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لوكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، إن طواقم الهلال تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما تعرض 4 شبان للسقوط، جرى نقل اثنين منهم للمستشفى لتلقي العلاج

من جانبها، طالبت المملكة المتحدة، أمس الخميس، بفتح تحقيق في استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كليفرلي في تصريح: «أقدّم التعازي لعائلتي الشابين، محمد منير التميمي ويوسف نواف محارب، اللذين قتلا بنيران حية في مواجهات منفصلة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي 23 يوليو الجاري، استشهد التميمي، متأثرا بإصابته بالرصاص خلال تفريق جنود الاحتلال متظاهرين رافضين للاستيطان في قرية النبي صالح، شمالي رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في 26 يوليو الجاري، استشهاد الشاب يوسف محارب من بلدة عبوين شمال رام الله، في مجمع فلسطين الطبي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رقبته قبل شهرين في بلدة سنجل القريبة، حيث أصيب في الفقرتين الخامسة والسابعة، ما أحدث ضررا بنخاعه الشوكي.

بدورها، أبدت جمهورية ناميبيا الواقعة في جنوبي غرب قارة أفريقيا، اعتراضها على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي.

نامبيا: قلقون إزاء قبول قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في ناميبيا، إن الحكومة تشعر بقلق وخيبة أمل بالغ إزاء قبول قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت بيان أصدرته يوم 22 يوليو الجاري، إن سفيرتها لدى أديس أبابا، ألين أدماسو، قدمت أوراق اعتمادها عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي لأول مرة منذ 2002.

وأضافت وزارة العلاقات الدولية، أن منح إسرائيل صفة عضو مراقب تزامن مع ازدياد ضغوط تل أبيب على الفلسطينيين وانتهاكها حقوق الإنسان في فلسطين، مشيرة إلى أن قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب مخالف لأهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي.

وأكدت الوزارة الناميبية، دعم بلادها الثابت وتضامنها مع الفلسطينيين ضد الانتهاكات الإسرائيلية.