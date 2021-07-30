النواب الأمريكي يوافق على مشاريع قوانين لتمويل الحكومة

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على حزمة من 7 مشاريع قوانين خاصة بالاعتمادات لتمويل معظم وكالات الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر لتجنب إغلاق حكومي محتمل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأقر المجلس الحزمة في تصويت بأغلبية 219 مقابل 208 على أساس حزبي والتي من شأنها أن توفر حوالي 617 مليار دولار أمريكي لتمويل وزارات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة والخدمات الإنسانية، والداخلية، والعمل، والنقل، والخزانة، ووكالات أخرى.

وقالت رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب روزا ديلاورو، في بيان، إنه بعد الدمار الذي خلفه فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وعقود من عدم الاستثمار، يلبي الاقتصاد الأمريكي احتياجات الأثرياء بشكل متزايد ويترك الطبقة المتوسطة والأسر الكادحة والشركات الصغيرة والفئات المستضعفة وراءهم.

وأشارت ديلاورو، إلى أنه «بمشروعات القوانين هذه، نعكس هذه الاتجاهات ونستثمر في الشعب الأمريكي، مضيفة أن «زيادة التمويل في مشروع قانون العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم ستساعد على خلق مجتمع يزود الناس بالمساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها».

من جانبها، سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعا عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، على إثر بيانات إيجابية بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» إلى 35082.42 نقطة

وصعد مؤشر «ناسداك المجمع»، 15.67 نقطة أي 0.11 بالمئة إلى 14778.26 نقطة، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 151.49 نقطة «بما يعادل 0.43» ليصل إلى 35082.42 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»وزاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 »، بمقدار 18.31 نقطة أي 0.42 % ليسجل 4418.95 نقطة.

وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار النفط مع تراجع المخزونات بالولايات المتحدة الأمريكية.واشارت البيانات الصادرة عن «جينسكيب» للمعلومات، إلى استمرار تراجع المخزونات بنقطة التسليم في «كاشينج» بولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، فيما بلغت مخزونات كاشينج 36.299 مليون برميل بعد ظهر الثلاثاء الماضي، منخفضة 360 ألفا و917 برميلا عن 23 يوليو الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولارا للبرميل، بما يعادل 1.75 % ليتحدد سعر التسوية عند 76.05 دولارات للبرميل، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولارا أو 1.7 % إلى 73.62 دولارا للبرميل.