إصابة 5 أشخاص في انفجار اسطوانة غاز بأسيوط

أصيب خمسة أشخاص بحروق متفرقة في انفجار اسطوانة غاز بمحافظة أسيوط وجرى نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام والمستشفى الجامعي.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورقسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أسيوط بجوار المطافئ ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية وجرت السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب بشقة سكنية كائنة بالطابق الأول، بسبب اشتعال أسطوانة السخان الموجودة في المطبخ.

أسفر الحريق عن إصابة «نادين أشرف خضر»، 19 سنة، بحروق وإصابة بالرأس بعدما قفزت من الدور الأول علوي بمنور الشقة، كما أسفر الحريق عن إصابة «مريم أشرف خضر»، 13 سنة مصابة بحروق بالذراعين، و«منال منيب أنس»، 45 سنة، مصابة بحروق بالذراعين، فضلا عن إصابة شخص بحروق بسيطة، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.