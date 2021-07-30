منها محاسب ومهندس صيانة.. تفاصيل 10 وظائف شاغرة للعمل في ليبيا والسودان

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف، مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات خارج مصر منها ما هو متاح في دولتى ليبيا والسودان، وتستعرض «الوطن» تلك الوظائف في ضوء خدماتها الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تفاصيل وظائف ليبيا

ونشر «فرصنا» عدد من الوظائف في ليبيا جميعها تتطلب مدير مالي مع اختلاف التخصصات والتي جاءت على النحو التالي:

- وظيفة مدير مالي

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

يمتلك خبرة بشركات مواد البناء.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- وظيفة مدير مالي

يمتلك خبرة بشركات حفاضات ومستلزمات الأطفال

اسم الشركة: السهل جروب .

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- وظيفة مدير مالي

يمتلك خبرة بمصانع الكيك.

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

تفاصيل وظائف السودان

فيما تنوعت الوظائف المطلوبة بالسودان ما بين محاسب عام ومندوب مبيعات وقائد فريق وتفاصيلها كالتالي:

- وظيفة مهندس صيانة بحرى

اسم الشركة: ان ام تي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32- 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: سمارت جروب.

مقر العمل: أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الأنفوشى - الإسكندرية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- وظيفة مندوب مبيعات خارجية لفودافون

اسم الشركة: LEO Trading Agency .

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 50.

سنين الخبرة: سنة-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 3500- 7000 جنيه مصري.

- وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: دانون.

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

- وظيفة مدير فرع - branch manager

اسم الشركة: المثلث العقارى.

مقر العمل: أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الأنفوشى - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- وظيفة مستشار عقارى أول

اسم الشركة: المثلث العقارى.

مقر العمل: أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الأنفوشى - الإسكندرية.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- وظيفة قائد فريق مبيعات عقارية

اسم الشركة: المثلث العقارى.

مقر العمل: أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الأنفوشى - الإسكندرية.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.