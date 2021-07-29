وظائف خالية في بنوك وشركة دفع إلكتروني.. اعرف الشروط

طرحت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عددًا من الوظائف الخالية داخل بعض القطاعات المالية بها، مشيرة إلى ضرورة توافر مجموعة الشروط للحصول عليها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل وظائف البنوك، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظائف بنك عودة

نوه بنك عودة عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «Linkedin» عن حاجته إلى وظيفة «Fresh Graduates»، بشروط، وهي:

- درجة البكالوريوس في التجارة مع التخصص ذي الصلة في الأعمال والمحاسبة والمالية والاقتصاد وما إلى ذلك.

- مطلوب خريجين في أعوام 2019 ، 2020 ، 2021، وأن يكونوا مؤهلين للتقديم.

- مهارات الاتصال والعرض الجيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحد الأدنى للتقدير هو «جيد».

- التمتع بمهارات حل المشكلات والتفكير النقدي.

وظيفة بنك HSBC

وأعلن بنك HSBC عبر موقعه الإلكتروني، عن وظيفة خالية، وهي: «Subject Matter Expert - GBB CLIENT, ( Voice ) French is a must GSC Cairo»، للعمل لدى البنك، بشروط هي:

- التخرج في أي تخصص.

- صوت عالٍ ومهارات كتابية.

- توجه قوي تجاه العملاء ومتحمس لتقديم خدمة عملاء متميزة.

- القدرة على تولي الملكية الكاملة وتسهيل رحلة العميل من البداية إلى النهاية.

- القدرة على فهم المفاهيم المعقدة واستخراج المعلومات ذات الصلة من الوثائق الشاملة بسرعة.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، والفرنسية أمر لا بد منه.

- مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين مع القدرة على بناء والحفاظ على علاقات عمل مع شركاء الأعمال / أصحاب المصلحة.

- لاعب فريق قوي لديه القدرة على قيادة وتحفيز الذات والآخرين.

- القدرة على العمل تحت ضغط مع مواعيد نهائية صعبة للغاية.

وظيفة شركة ماستركارد

كما نشرت شركة «ماستركارد» للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي: «Specialist, Implementation»، بشروط تشمل:

- القدرة على التفاعل بشكل جيد مع العميل.

- مهارات اتصال شفهية وكتابية جيدة، مع القدرة على الاستفادة من هذه المهارات في بيئة تعليمية (تقنية أو ذات توجه تجاري).

- كاتب ذاتي مع الرغبة في التعلم بشكل مستقل.

- مهارات جيدة في إدارة المشاريع.

- القدرة على إدارة التغيير في بيئة العمل الفني.

- القدرة على فهم النظرية / المبادئ مع تأثير الأعمال وتطبيق هذا الفهم على بيئة العمل.

- القدرة على العمل في منظمات مصفوفة وعبر فرق وظيفية.

- القدرة على توفير التدريب الأساسي ونظرة عامة على الوظائف داخل رابطة الدول المستقلة.

- القدرة على العمل في بيئة غامضة.

- معرفة نظام «تكنولوجيا المعلومات»، مع فهم جيد لتكنولوجيا الشبكات والتطبيقات وإدارة المشاريع.

- معرفة قوية بمعالجة معاملات الدفع ومبادئ أعمال الصناعة.

- فهم جيد لأنظمة وصيغ معالجة الدفع الخاصة بـ«MasterCard»، وخدمات ومبادئ اختبار واجهة مضيف العميل المرتبطة بها.

- فهم جيد لنموذج الأطراف الأربعة ودورة حياة المعاملات الكاملة لماركات «MasterCard».