بعد غد.. آخر موعد لتلقي استمارات المشاركة في مؤتمر «الكيانات المصرية»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنَّ الوزارة تلقت عددًا كبيرًا من استمارات الكيانات المصرية للمشاركة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية والمخصص لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» المقرر عقده في 15 أغسطس المقبل، ونظرًا لجائحة كورونا فقد قررت وزيرة الهجرة أنَّ يكون التسجيل لرئيس الكيان المصري بالخارج و5 من أعضائه.

ويهدف مؤتمر الكيانات، إلى إبراز دور المصريين بالخارج في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على أنَّ المؤتمر يعكس دور مواطنينا بالخارج في دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية في مختلف المجالات والأماكن التي تنظم الوزارة زيارات لها.

وأكّد وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنَّ بعد غد السبت سوف يتمّ غلق تلقي استمارات الكيانات المصرية في الخارج، لمن لم يملأ الاستمارة، مبينًا أنَّ الوزارة لن تتلقى أي استمارات بعد ذلك 1 أغسطس المقبل، إضافة إلى أنَّه يضم اختيار المحافظة الأصلية التي ينتمي إليها المصري بالخارج لترتيب زيارات ميدانية على هامش الفاعليات لدعم المشروع القومي «حياة كريمة» بالمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أنَّ مؤتمر الكيانات المصرية الثاني كان من المفترض عقده العام الماضي، لكن جائحة كورونا أجلت عقده، مبينًا أنَّ الهدف من مؤتمر الكيانات المصرية هو التواصل المباشر بين الدولة المصرية وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، وهذا أمر هام ، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولها دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، إضافة إلى أن التعاون مع هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر، والتي تقوم بنشر الأخبار الإيجابية عن مصر.