الدول المسموح لها دخول السعودية بعد عودة التأشيرة السياحية

يواصل العديد من الدول إصدار القرارات بشأن تنظيم حركة الدخول إلى أراضيها في ظل القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، ومن بين تلك الدول المملكة العربية السعودية التي قررت عودة التأشيرة السياحية من مختلف دول العالم بداية من بعد غد الأحد، 1 أغسطس، لتعود المملكة للعمل بالتأشيرة السياحية كقرار تاريخي اتخذ في سبتمبر 2019، حين فتحت أبوابها للسياح من مختلف دول العالم، في وقت يسأل كثيرون عن الدول المسموح لها دخول المملكة بعد هذا القرار.

شروط دخول حاملي التأشيرة السياحية إلى السعودية

وأعلنت وزارة السياحة السعودية، فتح المملكة أبوابها أمام حاملي التأشيرات السياحية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل، بحسب بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث يمكن للسياح ممن تلقوا التطعيم بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار (PCR)، وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة.

ويتعين على زوار المملكة من حملة التأشيرات السياحية تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، وعبر تطبيق «توكلنا»، وإبرازه لدخول الأماكن العامة.

ووفق بيان الوزارة، فإن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

الدول المسموح لها دخول السعودية عقب قرار التأشيرة السياحية

وبشأن الدول المسموح لها دخول السعودية بعد قرار عودة التأشيرة السياحية، يعد أمرا غير واضح، حيث إن هناك 9 دول لا تسمح السعودية بدخول المسافرين منها، من بينها مصر وتركيا ولبنان، رغم أن القرار السعودي حول عودة التأشيرة ذكر أنها مفتوحة أمام جميع دول العالم.

وبالنسبة للدول غير المسموح لها، فإن المملكة كانت تشترط على القادمين منها المرور عبر دولة ثالثة مسموح الدخول منها، بشرط أن يخضع المسافر لفترة حجر مؤسسي تستمر أسبوعين يجري خلالها 3 مسحات (PCR)، وفي حالة كانت تلك المسحات سلبية، فإنه يستطيع دخول السعودية.

وبعد دخول المسافر من الدول غير المسموح بها السفر إلى السعودية، فإن عليه الخضوع لحجر صحي في أحد فنادق المملكة لمدة أسبوع، على أن يقوم بإجراء مسحتي (PCR) خلال تلك الفترة، أي خلال نحو 3 أسابيع يجري المسافر 5 مسحات طبية، متحملا تكاليف تلك الإجراءات بالكامل.