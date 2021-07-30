للمرة الأولى منذ كورونا.. السعودية تستأنف استقبال السائحين بداية أغسطس

أعلنت وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية، فتح المملكة أبوابها لاستقبال السياح، مع رفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من الأول من شهر أغسطس 2021.

ويمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، مع تسجيل بياناتهم عبر تطبيق «توكلنا»، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي «فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون».

ويمكن للراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني «روح السعودية» visitsaudi.com.

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب: «نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا»، مضيفا: «ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي».

وكانت المملكة العربية السعودية أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من العام 2019، في قرار تاريخي فتحت فيه السعودية أبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة، حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.