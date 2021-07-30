228 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات وشبكات أسيوط والوادي الجديد

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اعتماد الخطة السنوية للإحلال والتجديد بعددٍ من المشروعات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بقيمة 228 مليون جنيه، مؤكدا على أهمية التزام الشركات التابعة بتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والصيانة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في هذا القطاع، وضمان استدامة تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الخطة تشمل استكمال أعمال الإحلال والتجديد بمحطة «مياه نزلة عبد اللاه – ومرشحة أبوتيج الكبرى – ومأخذ محطة المطيعة النقالي – ومحطة رفع صرف صحي القوصية – ومحطة رفع صرف صحي الوليدية – ومحطة رفع صرف صحي أبوتيج».

وأضاف أن أعمال الإحلال والتجديد تشمل أيضا شبكات مياه شرب بالقوصية وأسيوط والبداري والغنايم وإحلال وتجديد خطوط طرد محطات «المديرية والسنترال والشادر»، فضلاً عن إحلال وتجديد محطات رفع صرف صحي البداري الرئيسية ونائلة خاتون وسعد زغلول والشادر.

وتابع أن الخطة السنوية للإحلال والتجديد تضمنت أيضا تحديث وتدعيم الأسطول الميكانيكي بعـ14 معدة منها: «حفار - سيارات شفط الرواسب الكبيرة لزوم أعمال تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحي - سيارات مدمج ونافوري وكباش».

وأكد على أن خطة الإحلال والتجديد تهدف لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، في إطار تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.