«البريد» تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020

أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الالعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ومن جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو تعد هي الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 134 لاعباً ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي المهم.

وأضاف فاروق أن البريد المصري يحرص دائماً على المشاركة في توثيق المناسبات والأحداث المهمة، وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع، تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

وفي ظروف استثنائية انطلقت الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، المقرر أن تستمر في جولة من المنافسات حتى 8 أغسطس 2021، وقد شهدت الدورة مجموع 452 رياضيا مشارك في الأولمبياد من الدول العربية، لتتصدر مصر قائمة الدول الأعلى بعدد الرياضيين المشاركين في الدورة، والذي بلغ 141 مشاركا.

وعقدت البعثات العربية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 الآمال على أبطالها القاريين والعالمين لحصد الميداليات.

وكثيرا ما صعد العرب منصات التتويج في مختلف مسابقات ألعاب القوى، الأقرب لتحقيق الهدف، وشهدت بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 استعداد اللاعبين المصريين لدخول مسابقات صعبة وشديدة التنافسية أملا في الصعود على منصات التتويج في اليابان.

وطوال تاريخ الألعاب الأولمبية، حصد العرب 108 ميداليات منها 26 ذهبية و27 فضية و55 برونزية.