غدا.. البنوك ومكاتب البريد تعمل بكامل طاقتها من 8 صباحا حتى 3 عصرا

أعلن البنك المركزي، والهيئة القومية للبريد، عمل البنوك ومكاتب البريد بشكل طبيعي وبكامل طاقتها غدًا الـحد 18/7/2021، حيث تكون المواعيد طبيعية، من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا بالنسبة للعملاء، ومن الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بالنسبة للعاملين في البنوك، بحوالي 38 بنكًا.

الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الاثنين 19 يوليو

وقال البنك المركزي، في بيان، إنَّ الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك، وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الاثنين 19 يوليو كما كان مقررًا، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

الأحد يوم عمل طبيعي في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

فيما كشفت مصادر بالهيئة القومية للبريد، صرف 200 جنيه للعاملين بالمكاتب البريدية التي ستعمل يوم السبت وعددها 500 مكتب، وكذلك صرف مبلغ 200 جنيه لكل موظف عن العمل يوم الأحد، مؤكّدة أنَّ مكاتب البريد ستعمل بشكل طبيعي غدًا الأحد في نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم كل الخدمات البريدية للمواطنين.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتعديل إجازة عيد الأضحى، من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقًا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة.