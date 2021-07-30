فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر 55 رحلة طيران

تستقبل فنادق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، عبر 55 رحلة طيران قادمة من دول أوربية، خلال الأسبوع المقبل، لتسجل المدينة السياحية أعلى معدل لحركة طيران منذ جائحة كورونا وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة وتخصيص فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى لقياس درجة حرارة النزلاء وإجراء التحاليل الطبية لجميع الركاب فور نزولهم من سلم الطائرة وتعقيم وتطهير الحقائب.

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، إن فنادق مرسى علم ستستقبل أكثر من 10 آلاف سائح خلال الأسبوع المقبل بدء من غدٍ السبت وذلك على متن أكثر من 55 رحلة طيران قادمة من دول أوربية بواقع 16 رحلة من التشيك، و17 رحلة من بولندي و8 رحلات من أوكرانيا ورحلة من سويسرا وأخرى من المجر بالإضافة إلى 12 رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران قادمة من مطار الغردقة.

وأكد الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن سلطات مطار مرسى علم، واصلت فرض الإجراءات الاحترازية والتفتيشية والأمنية، ورفع إجراءات التفتيش بصالات الوصول وتعقيم وتطهير الحقائب والأمتعة الركاب وإجراءات التأمين داخل وخارج المطار، وإتباع إجراءات الوقاية والأمن و السلامة، لافتا إلى نجاح المساعي التي بذلتها الدولة المصرية لجذب أسواق سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية وفتح أسواق جديدة لم تكن موجودة قبل جائحة كورونا.