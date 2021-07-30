شروط موسم العمرة لمن هم خارج السعودية بداية من 10 أغسطس

مع قرب الموعد المقرر للسماح لمن هم خارج المملكة العربية السعودية بأداء مناسك العمرة، بداية من 10 أغسطس، يبحث عدد كبير من المسلمين حول العالم عن شروط موسم العمرة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تستقبل السعودية 20 ألف شخص يوميا لأداء مناسك العمرة، بحسب تصريحات مسؤولين في وزارة الحج والعمرة بالمملكة.

الحصول على جرعات لقاح كورونا المعتمدة أول شروط موسم العمرة للقادمين من الخارج

وأعلنت السعودية شروط موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة، والتي يأتي في مقدمتها الحصول على جرعات أحد لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية، وذلك لأداء العمرة، بشرط أن يقدم الراغب في العمرة شهادة تحصين مصدق عليها من جهات رسمية مع الطلب الخاص بأداء العمرة.

كما تشمل شروط موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية، ضرورة الخضوع لإجراءات الحجر المؤسسي والالتزام بها، وألا يقل عمر المعتمر عن 18 سنة، مع الالتزام التام بالضوابط التي وضعتها وزارة الصحة السعودية لأداء العمرة ومنها على سبيل المثال المحافظة على التباعد الاجتماعي في الحرمين الشريفين.

الدول التي تنطبق عليها شروط موسم العمرة للقادمين من الخارج

ومع الإعلان عن السماح باستقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية، يسأل كثيرون عن الدول المسموح لها الدخول وتنطبق عليهم شروط موسم العمرة، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن تلك الدول والأعداد المسموح دخولها منها ومن لهم حق الدخول منها أمر يخضع للتصنيف الدوري الذي تقوم به الجهات المختصة بالمملكة، والتي تحظر استقبال المسافرين من بعض الدول وفق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

مراجعة أحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر ضمن شروط موسم العمرة

وفي إطار بيانات وزارة الحج والعمرة السعودية عن شروط موسم العمرة، شددت الوزارة على أهمية مراجعة الشخص المتقدم بطلب العمرة لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلده، ليتأكد من أن حالته الصحية جيدة وغير مصاب بفيروس كورونا، وذلك قبل أن يتم إصدار تأشيرة الدخول إلى السعودية له.