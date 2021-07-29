هل يؤدي المصريون العمرة هذا العام 2021؟.. «السياحة» تجيب

أعلنت المملكة العربية السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من 10 أغسطس المقبل، وتساءل الكثيرون عن إمكانية سفر المصريين لأداء العمرة بداية من هذا التاريخ، لاسيما وأنهم لم يؤدوا مناسك العمرة نحو عامين، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لتفادي انتقال عدوى كورونا، وتعليق الطيران السعودي من وإلى المملكة، والاقتصار على أداء الحج والعمرة للمقيمين.

وقال إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة، إن المصريين لن يكونوا ضمن طلائع معتمري العالم الذين سيؤدون مناسك العمرة بداية من أغسطس 2021.

تعليق سفر المصريين إلى السعودية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك عددًا من الموانع يحول دون آداء المواطنين المصريين مناسك العمرة بداية من يوم 10 أغسطس المقبل، أهمها أن قرار المملكة العربية السعودية الصادر فى فبراير الماضي بتعليق سفر المواطنين المصريين لأراضيها لازال ساريًا حتى الآن، علاوة عن أن السعودية لم ترسل الضوابط المنظمة للعمرة لمصر رسميًا إلى الآن.

توثيق عقود وكالة العمرة تستغرق شهرًا

وأشار«عبد العال» إلى وجود عوائق أخرى تحول أداء المصريين العمرة خلال شهر أغسطس المقبل، تتمثل فى عدم وصول الضوابط السعودية للعمرة لمصر بصفة رسمية حتى الآن ما يؤخر من صدور الضوابط المصرية للعمرة، إضافة إلى عدم إتاحة البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة حتى الآن.

وأوضح أنه إذا ما وافقت السعودية على سفر المصريين للعمرة على سبيل المثال بداية أغسطس المقبل فإن الإجراءات التنفيذية للعمرة كتوثيق عقود وكالة العمرة سيستغرق أكثر من شهر، مشيرًا إلى أنه من الممكن السماح للمصريين بأداء العمرة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية ستكون جاهزة لتنظيم رحلات العمرة فور الإعلان الرسمي لوزارة السياحة والآثار، متوقعًا أن يشهد موسم العمرة إقبالًا من المواطنين المصريين، نظرًا لعدم أدائهم مناسك العمرة منذ شهر فبراير من العام الماضي، رغم ارتفاع أسعار البرامج بنسبة 30 إلى 40% عن عام 2019.