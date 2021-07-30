بيتر ميمي يكشف عن «المستضعفون».. والجمهور: علامة فارقة في التاريخ

كشف المخرج بيتر ميمي، عن مشروعه السينمائي الجديد الذى يحمل اسم «المستضعفون»، وهي سلسلة سينمائية جديدة على غرار أفلام عالم «مارفل» و«DC»، حيث تقوم على دمج شخصيات منفصلة في عوالم مشتركة.

بيتر ميمي يكشف عن «المستضعفون»

ويسعى بيتر ميمي، في المستضعفون إلى إنتاج سلسلة أفلام ومسلسلات خلال الفترة القادمة داخل عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات تحت اسم «المستضعفون»، وذلك وفقا لما نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، موضحا أن من ضمن تلك الشخصيات الهاكر يوسف الهرم الذي تناول قصته في فيلم «الهرم الرابع»، والذي يظهر ضمن أحدث أفلامه «موسى»، الذي يقدم قصة مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط.

كما كشف بيتر ميمي عن شخصيات أخرى سيتضمنها المستضعفون منها «دليلة» والطيار السعودى فيصل، لتتحد تلك الشخصيات الأربع في مواجهة «الشخص الأخطر والأعنف والخارق لطبيعة البشر.. دكتور يونس»، واصفا الأمر بـ«حلم جديد».

بيتر ميمي عن المستضعفون: «حلم جديد»

ولاقى الإعلان عن سلسلة المستضعفون حالة كبيرة من الإعجاب لدى الجمهور وصناع السينما والدراما من بينهم الفنانة هاجر الشرنوبي، والسيناريست هاني سرحان، الذي علق قائلا: «حلم يتحول لحقيقية.. فخور بيك يا بيتر»، بينما علق أحد المتابعين: «على مارفل أن تكون مستعدة فالمنافسة على أشدها، وبيتر ميمي سوف سيذهلكم بقدراته»، بينما قال آخر: «منتظرين منك تغيير في السينما المصرية حتى يكون اسمك علامة فارقة في التاريخ».

ويستعد المخرج بيتر ميمي لطرح أحدث أفلامه «موسى» في دور العرض السينمائي، يوم 11 أغسطس المقبل، والعمل يعتبر من التجارب المختلفة على السينما المصرية، فهو أول فيلم عن «روبوت»، وتدور أحداث الفيلم حول المهندس «يحيى» الذي يصنع إنسانا آليا يطلق عليه اسم «موسى»، ولكن بعد ذلك تنقلب الأمور على الجميع.

وبدأ ميمي التكريس لسلسلة المستضعفون بداية من فيلم «موسى»، حيث يظهر ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد حاتم كضيف شرف بشخصية «الهاكر» يوسف حجاج، والتي سبق أن قدمها في فيلم «الهرم الرابع».