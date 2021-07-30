إصابة 22 شخصا بينهم طفلان في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أصيب 22 شخصا، بينهم طفلان في حادث انقلاب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الإنجليزية بمحافظة القاهرة، قبل مطلع كوبري صهرجت الكبرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية على طريق «القاهرة – المنصورة»، وذلك خلال رحلة إلى مصيف جمصة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بانقلاب أتوبيس قبل مطلع كوبري صهرجت الكبرى علي طريق «القاهرة المنصورة» بعد اصطدام الأتوبيس بجانبي الكوبري.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة على حريق محدود، وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الإنجليزية بمحافظة القاهرة، ويقل 22 شخصا بينهم طفلين جري نقلهم جميعا إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر مسئول أن الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصا بينهم 6 حالات خرجوا فور الاطمئنان عليهم، و11 حالة صرح لها بالخروج فور تلقي العلاج اللازم، و بقي في المستشفى 5 حالات إصابة بالعناية المركزة.

وتوجه اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر إلي المستشفى للاطمئنان علي المصابين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.