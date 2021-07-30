رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة 22 شخصا بينهم طفلان في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
11:51 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
حادث أتوبيس في الدقهلية

حادث أتوبيس في الدقهلية

أصيب 22 شخصا، بينهم طفلان في حادث انقلاب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الإنجليزية بمحافظة القاهرة، قبل مطلع كوبري صهرجت الكبرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية على طريق «القاهرة – المنصورة»، وذلك خلال رحلة إلى مصيف جمصة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بانقلاب أتوبيس قبل مطلع كوبري صهرجت الكبرى علي طريق «القاهرة المنصورة» بعد اصطدام الأتوبيس بجانبي الكوبري.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة على حريق محدود، وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الإنجليزية بمحافظة القاهرة، ويقل 22 شخصا بينهم طفلين جري نقلهم جميعا إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر مسئول أن الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصا بينهم 6 حالات خرجوا فور الاطمئنان عليهم، و11 حالة صرح لها بالخروج فور تلقي العلاج اللازم، و بقي في المستشفى 5 حالات إصابة بالعناية المركزة.

وتوجه اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر إلي المستشفى للاطمئنان علي المصابين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

استقرار حالة المصابين في حادث أتوبيس الإسماعيلية

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس الوادي الجديد إلى 7 قتلى «صور»

تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد: السائق «غفل» والحصيلة 5 قتلى و22 مصابا

عاجل.. ننشر أسماء المتوفين الخمسة في حادث أتوبيس الوادي الجديد

ننشر الصور الأولى من حادث أتوبيس الوادي الجديد

عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط الغربي