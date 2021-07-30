توزيع أفران وماكينات خياطة..محافظ أسيوط يواصل دعم الأسر الولى بالرعاية

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعم ذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً ضمن فعالياته الدورية المستمرة لتوزيع المساعدات تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توفير حياة ومعيشة لائقة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والانتاج معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الإمكانات اللازمة لهم.

جاء ذلك، اليوم، بديوان عام المحافظة بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، وناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة ، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة ، وعدد من السيدات المستفيدات والأسر المستحقة ؛ بمشاركة مترجم لغة الإشارة.

وسلم المحافظ 4 ماكينات خياطة وأقمشة لكل ماكينة و4 أفران منزلية بأسطوانات البوتاجاز وأجولة دقيق مقدمة للمرأة من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية والمعيلات وذلك عقب اختيارهن بعد فحص وبحث حالتهن الاجتماعية عن طريق وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتكون أسرة منتجة قادرة على الإنتاج.

كما تفقد المحافظ معرض للمنتجات والأعمال كالمفروشات المنزلية والملابس والمنسوجات وغيرها من الحرف اليدوية فضلاً عن المخبوزات المختلفة كالخبز والفطير المشلتت البلدي والمنفذة من قبل السيدات ذوات الهمم المستفيدات من المشروعات المتناهية الصغر «الأفران وماكينات الخياطة وغيرها»، والتي تم توزيعها في وقت سابق فضلاً عن تفقد لبعض النماذج من منتجات الورش التابعة لإدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة سواء الخشبية او الأعمال اليدوية والمفروشات مشيداً بالمعروض من المنتجات وجودة الخامات والمواصفات ودقة الانتاج.

من جهة اخرى، أكد محافظ أسيوط استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع والميادين بمركز منفلوط وحي شرق مدينة أسيوط وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير والتيسير على المواطنين في النقل والإنتقالات دون معاناه وذلك بالتعاون والتنسيق بين وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وجهاز التجميل والوحدة المحلية للمركز.

ووجه إلى استمرار حملات النظافة الدورية بكافة مراكز وأحياء المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع القمامة والمخلفات بصفة يومية لمنع حدوث تراكمات يصعب إزالتها والحفاظ علي الشكل الحضاري.