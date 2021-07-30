مصير مخالفي ترخيص البناء وقت الإنشاء.. وقف وإخطار ولافتة

تواصل المحافظات تلقي طلبات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، ويتساءل البعض عن الموقف في حالة حدوث مخالفات بناء في أثناء تنفيذ رخصة البناء، وما الإجراء المتبع في تلك الحالة؟

وأكّدت اشتراطات البناء الجديدة، أنَّه في حالة حدوث مخالفة بناء يتمّ إيقاف الأعمال وإخطار المرخص له والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بأي أعمال مخالفة فور وقوعها، أيًا كان مرتكبها ما لم يتمّ تصحيحها، والإبقاء على لافتة المخالفات التي تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتي تبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارات بشأنها وذلك بالتضامن مع المالك والمقاول، وعدم استئناف الأعمال بالموقع، إلا في حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.

استثناءات رخص البناء

وأشارت ضوابط اشتراطات البناء، إلى أنَّه لا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل سكن لكل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعي، وأيضًا الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراض القوات المسلحة، كما يجوز تعديل أي بند من اشتراطات البناء بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط بناء على عرض المحافظ المختص.

تصميم المباني

وفيما يتعلق بتصميم المباني، أوضحت اشتراطات البناء أنَّه يتمّ تكليف الجامعات بإعداد نماذج تصميم عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، ومن خلال خريطة المتغيرات المكانية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة يتمّ حصرالأراضي الفضاء الصالحة للبناء وإتاحتها للجامعة أو من تكلفه لإعداد شهادات صلاحية الموقع وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.

لجان الفحص

وأما عن دور لجان الفحص في إصدار تراخيص البناء فهي تؤدي الآتي: فحص مسودة بيان الصلاحية الموقع قبل صدورها وفحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار، فحص شهادة صلاحية المبنى للأشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة، وتوجد عدة جهات تشرف على استصدار تراخيص البناء وهي هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية، وقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان.