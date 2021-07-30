بعد زيادة إصابات كورونا بالعراق.. ممرض بالبصرة: إقبال كبير على اللقاح

جددت جائحة فيروس كورونا المستجد فزع أهالي العراق، حيث سجل الوباء أرقاما قياسية ضمن موجة غير مسبوقة، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن البلاد تواجه موجة كورونا أخطر من سابقاتها، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، في تصريحات نقلها موقع «السومرية نيوز»: إن بغداد تواجه جائحة خطيرة وموجة وبائية ثالثة أخطر من السابقين، نظرا لعدم التزام الجميع بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية، مطالبا وسائل الإعلام بنشر التثقيف والتوعية الصحية ونفي الشائعات والتحذير من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى خسارة المزيد من الأرواح.

كورونا يسجل أرقام قياسية في العراق

وسجل العراق، أمس الخميس، أعلى إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة، حيث بلغت 13259 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و603787 حالة منذ بدء الجائحة، بالإضافة إلى 49 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 18533 وفاة.

وتفاقمت أعداد الإصابات في العراق خلال عطلة عيد الأضحى التي تشهد تجمعات عائلية تسببت في انتشار العدوى، وبخاصة مع عدم الالتزام بإجراءات المسافات الآمنة والمعايير الصحية للوقاية من المرض.

ممرض عراقي: الوضع صعب جدا وخايفين من الموجة الثالثة

محمد كريم، الممرض بمستشفى الموانئ التعليمي بمدينة البصرة العراقية، الذي بات يقضي يومه بأكمله في دعم وعلاج مرضى كورونا، يؤكد لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة إصابات كورونا في العراق حاليا، مرجعا سبب زيادة أعداد الإصابات إلى التجمعات العائلية والنزهات الخارجية والاختلاط خلال فترة العيد.

وتابع: «تسود بين المواطنين حالة من الرعب والقلق حاليا خوفا من الإصابة وبخاصة مع تطور الأمر إلى الفطر الأسود الذي تلقى 90% من الحالات المصابة به الوفاة، لذلك تهافتوا على تلقي لقاح كورونا في محاولة منهم لرفع المناعة والتحصين أمام الوباء».

كريم: إقبال على تلقي اللقاح خوفا من الفيروس

واستطرد: أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفعت نسبة الإقبال على مراكز تطعيم كورونا بنحو 600 أو 700 شخص في اليوم، بعد أن كانت تصل إلى حوالي 200 فى السابق، ما يكشف حجم المخاوف من الفيروس.

وأبدى الممرض مخاوفه من تكدس المرضى بالمستشفيات وعودة أزمة نقص الأكسجين بين مصابي كورونا، وعدم قدرة الأجهزة الصحية على مواجهة ذلك، مطالبا الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة الطبية.

«نحنا شعب لا يعرف المستحيل، مرينا بإرهاب وأوبئة وقادرون على مواجهة كورونا»، بهذه الكلمات وصف كريم أهالي العراق.