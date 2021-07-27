رئيس وزراء العراق: عودة القوات الأميركية إلى واشنطن نهاية العام

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوات القتالية الأمريكية الموجودة في العراق، ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ستتحول إلى مرحلة جديدة.

وقال الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية، مضيفًا أنه إنجازًا في الحوار الاستراتيجي، كما أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن «قوات بلاده الأمنية قادرة على حماية أراضي بغداد».

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية في العراق، لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد.

وقال الكاظمي خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، إن التنسيق بين واشنطن وبغداد لن يقتصر على الجانب الأمني.

وتابع: «نحاول أن نصنع بيئة آمنة للاستثمار»، مشددًا على أن بلاده في أمس الحاجة للتنسيق مع الجميع.

وأضاف أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية البلاد وشعبها، مؤكدًا العمل على استعادة هيبة الدولة، حسبما ذكرت العربية نت.