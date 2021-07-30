إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي في توك توك بكفر الشيخ

وكان مستشفى الحامول المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، استقبل 3 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي في توك توك، على طريق الحامول الكراكات بنطاق مركز الحامول.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد استقبلت إشارة من مستشفى الحامول المركزي تفيد باستقبال 3 مصابين في حادث تصادم.

وتبين إصابة كل من، فادية موسى علي، 65 عاما، مصاب بجرح قطعي بالقدم واليد اليسري، وجروح بالفم، علي عبدالقادر السيد، 42 عاما، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، نبيل علي السيد، 63 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

فيما تبين أن جميع الحالات مستقرة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.

وفي وقت سابق أصيب 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، بإصابات متفرقة في حادث تصادم نصف نقل بتروسيكل بطريق النوايجه فارمون بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم نصف نقل بتروسيكل بطريق النوايجه فارمون بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من نجوي راوي محمد خليفه، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورشا نادر رفعت، 17 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد نادر رفعت، 10سنوات، بكسر بالذراع الأيسر، ووسام نادر رفعت، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبشاير عبدالغني محمد، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسراء البيلي محمد، 40 سنة، باشتباه كسر بالساق، ونادر رفعت عبدالعزيز، 54 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، والبيلي محمد علي البيلي، 50 سنة، وجاري عمل الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.