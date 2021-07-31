الصحة العالمية تحذر من سلالات جديدة وطبيب فيروسات: كورونا متحور بطبعه

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تغريدة حول متغيرات فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، خاصة «متغير دلتا» الذي يعتبر أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى لفيروس كورونا.

متغيرات وطفرات مستمرة من فيروس كورونا

واعتبرت المنظمة العالمية أن الفيروس في الوقت الحالي مستمر في التغير، وبالتالي يمكن أن تكون هناك متغيرات وطفرات مستمرة، يمكن أن تجعل الفيروس أكثر شدة، حسبما جاء في التغريدة.

وشملت التغريدة مقطع فيديو للدكتورة «ماريا فان كيركوف»، خبيرة علم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، والتي قالت فيه إن العلماء والخبراء يحاولون التوصل إلى فهم أفضل لأسباب القدرة السريعة لـ «متغير دلتا» على الانتشار، لافتة إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن تؤكد أن المتغير يسمح للفيروس بالالتصاق بالخلية بسهولة أكثر، ومن ثم تتفوق على جهاز المناعة بسهولة، ولهذا السبب يعد «متغير دلتا» أكثر قابلية للانتقال ونشر العدوى.

تعريف الفيروس وفقا لعلم الفيروسات

الفيروسات لا يمكن تصنيفها كائنات حية أو كائنات غير حية، وإنما هي وسط ما بين الحياة والموت داخل الخلية، والفيروس يتكاثر وينمو بمجرد أن يدخل الخلية، ويظل خاملا طالما كان خارج الخلية، أي أنه خلية غير مكتملة، بحسب ما يقول الدكتور محمد الشهيدي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة قناة السويس في بداية حديثه لـ«الوطن» عن وصف الفيروسات.

وتابع «الشهيدي» في حديثه عن فيروس كورونا وتصريح الصحة العالمية بشأن إمكانية الاستمرار في ظهور طفرات وسلالات جديدة، بأنه من خصائصه فيروس «متحور» في الأساس، وفي بداية الأمر كان فيروس تنفسي وتغيرت بعض خصائصه وأصبح يصيب الجهاز الهضمي أو العصبي إلى جانب الجهاز التنفسي.

كورونا فيروس متحور الخصائص

وأشار أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق إلى أهمية اللقاح بين مواطني الدول حتى يقلل من ظهور المتحورات والطفرات الجديدة للفيروس التي تجعل منه فيروسا ذا أعراض متغيرة، حسب تحذير الصحة العالمية.